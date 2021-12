Tombola scostumata dei Lions per sostenere gli «Scugnizzi a vela»

«Sostenere il progetto per noi è fondamentale e dare ai ragazzi una chance dì vita, per noi è vita», dice la presidente Rita Colazza motore propulsore dell’organizzazione teatrale che vedrà protagonista l’attore Gino Curcione in una simpaticissima rappresentazione della tombola scostumatissima. «La corsa alla vendita dei biglietti è già iniziata e va a gonfie “vele” sostiene il tesoriere Cesare Popoli “ma ci auguriamo dì arrivare al sold out a stretto giro»

“Scugnizzi a vela” è un’iniziativa per il recupero di dieci ragazzi che stanno scontando un provvedimento di legge attraverso il restauro di barche a vela in legno, per insegnare lealtà, onestà e rispetto reciproco L’associazione Life Onlus promuove un progetto di integrazione per i ragazzi a rischio di devianza ed emarginazione. Un’iniziativa aperta a quanti, tra loro, stanno scontando un provvedimento di legge. L’obiettivo è offrire ai ragazzi un modello di vita diverso, caratterizzato dai principi della vita marinara e del restauro del legno

Un percorso di rinascita grazie al sostegno della Marina Militare, che mette a disposizione della Life Onlus alcuni locali della Base Navale del Molosiglio, l’etico sostegno della Fondazione Grimaldi ed oggi anche il Club Lions Capri, tutti uniti in una corsa di solidarietà per portare liquidità al progetto, affinché anche questa ulteriore manifestazione possa essere esempio di vita per i ragazzi in questione. La realtà quotidiana è fatta di esempi “positivi”, di uomini e donne da imitare, in un ambiente di persone dedite ai principi del rispetto, della responsabilità e del dovere, che stimolano gli scugnizzi a perseguire strade nuove e soprattutto fatte di legalità. Un progetto simbolo di un’ integrazione lenta ma costante il cui percorso non terminerà perché sarà da testimonianza per quanti intraprenderanno a loro volta questa strada.

Costo del biglietto per la partecipazione alla Tombola scostumatissima è di 25,00€ (Sabato 8 gennaio 2022 alle 17:30 - Auditorium dì Santa Luisa a Napoli, Via Andrea D’Isernia, 23 - Napoli), in quota parte l’importo sarà devoluto in beneficenza per la buona riuscita del progetto. Non fermiamo la maratona per la vendita dei biglietti anzi, il sostegno da parte dì tutti significherà la riuscita della raccolta fondi per i ragazzi protagonisti di un lavoro dedicato alla Vita.!!! Nel costo dei 25€ sarà compresa una cartella della tombola per poter giocare.