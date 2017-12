Mercoledì 27 Dicembre 2017, 16:37 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 16:37

Tombolata solidale per raccogliere fondi ed aiutare l'ospedale "Martiri del Villa Malta". L'evento, nato dalla sinergia tra tre realtà associazionistiche, Sarnica Universitas, Forum dei Giovani di Sarno ed AVIS-Comunale Sarno, con il Comune di Sarno, è in programma per domani 28 dicembre, alle ore 20 al Centro Sociale. Tanti i doni in palio ed una quota simbolica di partecipazione utile a raccogliere fondi necessari per acquistare beni utili al servizio ospedaliero. La partecipazione della comunità rispetto ai bisogni del nosocomio. La serata sarà allietata da momenti di spettacolo tra musica e comicità. Simpatici interventi e sketch teatrali con gli attori della compagnia "I Fuori Orario"; poi, il cantautore Manù Squillante, si esibirà live con alcuni pezzi del suo ultimo album "In sella alla mia Gilda".