Torna Freskissima: maestri pizzaioli e artigiani del buono per gli homeless del Vomero

Lunedì 17 Giugno 2019, 21:05

Cinque maestri pizzaioli e altri artigiani del gusto tutti insieme per la quinta edizione di Freskissima, la serata organizzata dall’Associazione Progetto Abbracci Onlus di Claudio e Giovanna Zanfagna per raccogliere fondi a sostegno del centro di accoglienza degli homeless di via Bernini al Vomero. Mercoledì 3 luglio la banchina e la terrazza del Circolo Nautico Posillipo ospitano il percorso di degustazione, una vera e propria passeggiata fronte mare all’insegna del più tipico e amato street food partenopeo: dalle pizze fritte ai dolci della tradizione. In pista per Freskissima alcuni tra i più rinomati maestri dell’arte bianca: Gino Sorbillo (Pizzeria Sorbillo), Aniello Falanga (Pizzeria Haccademia di Terzigno), Teresa Iorio (Antica Pizzeria Le Figlie di Iorio), Giuseppe Pignalosa (Le Parule Ercolano) e Guglielmo Vuolo (Pizzeria Vuolo). Con loro Marco Infante di Leopoldo e Casa Infante e lo charcutier Salvatore Cautero di piazzetta Pontecorvo con le sue selezioni di prosciutti pregiati e formaggi. Ed ancora la pasta e fagioli dello chef Antonio Bruno de La Caffettiera, i latticini della Latteria Sorrentina Amodio, storica insegna dal 1880, la birra di Luciano Crispino di Che birra! e i dolci di Pasqualino Esposito di Pasqualino Bakery. La serata vedrà inoltre la partecipazione speciale dei ragazzi diversamente abili dell’associazione “Si può dare di più” supportati dai maestri di Pizza Experience Academy Rosario Piscopo e Giovanni Improta. Helen Tesfazghi and Afroblu accompagneranno la serata con una live performance. In consolle il Dj Checco Te.Freskissima è diventato un appuntamento ormai fisso della Onlus Progetto Abbracci che opera a favore dei più deboli, di chi vive ai margini della società sia in Italia che in Africa sostenendo progetti concreti. L’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto a sostegno delprogetto Abitiamo, avviato lo scorso anno presso la parrocchia di San Gennaro in via Bernini al Vomero con Don Massimo Ghezzi. «L’affluenza del centro di via Bernini è notevolmente aumentata e vogliamo ampliare le cucine e il refettorio per dare più spazio e migliore accoglienza ai tanti homeless che lo frequentano», spiega Claudio Zanfagna che con la moglie Giovanna ha fondato Progetto Abbracci in memoria del figlio Andrea scomparso prematuramente nel 2014.