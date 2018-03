Torre Annunziata. Studenti e poliziotti uniti nel ricordo del giudice Falcone

Giovedì 8 Marzo 2018, 15:57 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 15:57

Torre Annunziata. Studenti e poliziotti uniti nel ricordo di Giovanni Falcone. Un convegno a tema sulla strage di Capaci, che il 23 maggio 1992 uccise il magistrato antimafia assieme alla moglie, Francesca Morvillo, ed a tre uomini della sua scorta, è in programma Venerdì 16 marzo, a partire dalle ore 10.30, presso l'istituto Tecnico Industriale Marconi in traversa Siano, piena zona sud di Torre Annunziata. Al convegno, promosso dal dirigente scolastico Giovanni Russo e dal sindacato Uil della Polizia, prevista anche la partecipazione del Prefetto Franco Gabrielli, e della docente Maria Falcone, sorella del compianto giudice ammazzato in Sicilia per mano di Cosa Nostra. L'appuntamento prosegue l'impegno dell’istituto scolastico torrese nel diffondere la cultura della legalità soprattutto tra i giovani e nei quartieri più a rischio. Dal 23 febbraio scorso, infatti, al Marconi ha preso il via un progetto educativo sviluppato in collaborazione con l'associazione Libera e dal titolo “Liberi Tutti – Studenti contro le Mafie e le Violenze”.