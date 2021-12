Torre Annunziata: «Un calcio all'illegalità», partita tra magistrati e ragazzi delle Comunità per minori

Due chiacchiere, una partitella di calcio e una pizza per chiudere la serata. Il modo più classico per confrontarsi e fare amicizia. Protagonisti dell'iniziativa «Un calcio all’illegalità - Più forti...insieme» sono stati i magistrati della sottosezione Anm di Torre Annunziata insieme ai ragazzi delle Comunità per minori «Mamma Matilde» e «Peppino Brancati», che hanno trascorso una serata particolare nella sede dei Salesiani di Torre Annunziata.

Dopo un confronto alla presenza del procuratore Nunzio Fragliasso, degli educatori e di don Antonio Carbone, presidente dell’associazione «Piccoli Passi grandi Sogni», magistrati e ragazzi sono scesi in campo con squadre miste. In campo, tra gli altri, sono scesi il presidente del tribunale oplontino Ernesto Aghina, il procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli, e i pm Matteo De Micheli e Giuseppe Borriello, e ancora Federico Bile, Francesco Cananzi e Arnaldo Merola.

Dopo la partita, vinta ai rigori dalla squadra rossa, il laboratorio di pizzeria «Mani in pasta» ha visto protagonisti sempre magistrati e ragazzi che hanno preparato insieme la cena. Le pizze sono state preparate dal gip Mariaconcetta Criscuolo, dalle pm Andreana Ambrosino, Giuliana Moccia e Marianna Ricci, e dal giudice Gabriella Ambrosino, presidente della sottosezione Anm di Torre Annunziata che ha organizzato l'iniziativa alla quale hanno partecipato anche altri magistrati come Tullio Morello, Giovanni de Angelis, Luisa Crasta, Silvia Paladino, Enrico Contieri, Alessandra Riccio, Antonella Lauri, Rossella Annunziata e l'ex procuratore Sandro Pennasilico.