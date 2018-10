Tumori, al via a Napoli la XXVI campagna di prevenzione nastro rosa 2018

Saranno puntati su Palazzo Migliaresi, straordinaria location archeologica ubicata nel cuore del Rione Terra, i riflettori in rosa della XXVI edizione della Campagna nazionale di prevenzione del tumore al seno “Nastro Rosa”. Ad accenderli, la sera dei giorni 12, 13 e 14 ottobre prossimi sarà la LILT di Napoli in collaborazione con l’amministrazione comunale di Pozzuoli guidata dal sindaco Vincenzo Figliolia. Ad annunciarlo è il Presidente della sezione partenopea della LILT, Adolfo Gallipoli D’Errico.



“Torniamo ad accendere un faro in rosa sulla prevenzione senologica, torniamo a ribadire come l’anticipazione diagnostica, che vorremmo diventasse effettivamente un impegno costante, un vero e proprio fattore culturale di tutte le donne ed in particolare di quelle più giovani, costituisca un’arma formidabile, insieme ad un corretto stile di vita, contro qualsiasi forma di tumore ed in particolare di quello al seno”. Tra le iniziative più significative della Campagna Nastro Rosa targata LILT Napoli, uno screening senologico delle ospiti della Casa Circondariale femminile di Pozzuoli. Con i consueti appuntamenti di divulgazione scientifica, anche radiotelevisiva, entrano dunque nel vivo i tradizionali controlli senologici gratuiti che la LILT di Napoli terrà per tutto il mese di ottobre ed oltre presso il proprio ambulatorio cittadino e presso quelli delle delegazioni della provincia di Napoli. Visite cliniche che sarà possibile prenotare al numero verde 800.998.877 oppure, nei giorni di martedì e di giovedì dalle 10,00 alle 16,30, al numero telefonico 081.5495188.

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA