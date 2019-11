Tutti a Scampia per il quinto Ciro Day in ricordo del tifoso ucciso a Roma

Domani, sabato 23 novembre, a Scampia la quinta edizione del “CIRO DAY”, in ricordo di Ciro Esposito, il tifoso napoletano ucciso da un ultras della Roma. Quest’anno la giornata sarà dedicata a un evento di solidarietà intitolato “percorso alla salute” organizzato dall'Associazione Diritto alla Salute ( presieduta Maria Romano) ed dall'associazione Ciro Vive onlus (presieduta da Antonella Leardi).



In piazza Giovanni Paolo II dalle ore 9 alle ore 13.30, oltre alle consulenze mediche gratuite, ci sarà un’area dedicata ai bambini con "pompieropoli", e poi pet rerapy, clown terapia, laboratorio di piccoli pizzaioli e di primo soccorso con manovre di disostruzione. Collaboreranno alla giornata, organizzata dalla Onlus Ciro Vive, una serie di associazioni: Fidas, Atan, Aido, Admo, Cfu, Fibromalgia.



“Come ogni anno lo ricordiamo offrendo ai più deboli il nostro aiuto, in questo caso a tutte quelle persone che non si possono permettere di fare visite mediche perchè hanno spesso costi elevati e devono scegliere se curarsi o mettere il piatto sulla tavola” spiegano gli organizzatori.





La manifestazione è patrocinata dal Comune di Napoli e dall’ ottava Municipalità e sponsorizzata da Il Brigante dei Sapori (Volla), La tabaccheria della Metro, l'associazione Easy Economy ed il Patronato Sias. La Radiosca sarà la radio che in diretta racconterà la giornata.

