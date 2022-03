Ucraina, comitato cure domiciliari Covid al fianco dei bambini: «Basta indifferenza»

Mette a disposizione i suoi pediatri e i suoi psicologi per dare supporto ai bimbi ucraini ma non solo sfuggiti alla guerra il Comitato cura domiciliare Covid-19. Lo annuncia l'avvocato napoletano Erich Grimaldi, presidente del Comitato, per il quale «non è più possibile rimanere indifferenti rispetto a quanto sta accadendo in Ucraina, soprattutto con riferimento alla strage di bambini a seguito dei bombardamenti».

Per circa due anni i pediatri e gli psicologi del gruppo hanno fornito assistenza volontaria ai pazienti Covid e ora «sono pronti a dare supporto ai bambini ucraini rifugiati nel nostro Paese e laddove possibile anche agli adulti. Per questo motivo - conclude Grimaldi - lanciamo un appello alle comunità ucraine presenti in Italia affinché ci aiutino a individuare coloro che necessiteranno di assistenza anche per l'eventuale supporto linguistico».