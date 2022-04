Ucraina, dalla scuola E.A. Mario del Vomero 9mila euro per l'accoglienza dei rifugiati

La scuola E.A.Mario raccoglie 9mila euro per dare un concreto aiuto ai profughi ucraini giunti a Napoli. Mercoledì 13 alle 11, nell' 84° Circolo Didattico del Vomero si terrà la manifestazione per la consegna della somma raccolta grazie a due eventi solidali promossi dall' Istituzione scolastica. Si tratta di una raccolta fondi a favore dell'associazione di Promozione sociale La casa di Matteo con la quale la scuola ha da diversi anni un rapporto di affetto e collaborazione. Con l'iniziativa #SolidarietàUcraina sono stati raccolti fondi per la sede di Bacoli, dove hanno trovato accoglienza nuclei familiari con bambini affetti da disabilità o patologie fuggiti dalla guerra; con #84PasquaSolidale2022, raccolta di fondi attraverso la vendita di uova pasquali, la solidarietà è andata sempre a favore dell' Associazione a sostegno dell'infanzia in ogni sua forma. Grazie alla generosa partecipazione di alunni, genitori, docenti e personale tutto saranno donati per l'evento #SolidarietàUcraina oltre 4mila euro e per #84PasquaSolidale, 4.900 euro.

Alla manifestazione prenderanno parte Marco Caramanna per la Casa di Matteo, la dirigente scolastica Maria Parascandolo, la presidente del Consiglio di Circolo Eloisa Feroleto e una rappresentanza di alunni della scuola. «Sono estremamente soddisfatta dell'opera di sensibilizzazione compiuta nei confronti della comunità scolastica. Prova ne è il risultato più che soddisfacente raggiunto», dice Parascandolo che si dichiara «sicura che la sensibilità e generosità dimostrata costituiscono un piccolo ma importante passo per un cammino di solidarietà e condivisione».