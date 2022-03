Ucraina, form del Comune di Napoli per raccolta di beni di prima necessità

L'amministrazione comunale di Napoli lancia un form, disponibile sul sito istituzionale, rivolto ai cittadini napoletani per fornire aiuto e sostegni alla popolazione ucraina. A promuovere l'iniziativa sono il sindaco, Gaetano Manfredi, e l'assessore alle politiche sociali, Luca Trapanese, che accolgono così gli inviti e le sollecitazioni che stanno pervenendo in gran numero da parte di associazioni, residenti e professionisti.

Nel form i cittadini possono comunicare liberamente la propria disponibilità a fornire aiuti concreti alla popolazione ucraina in difficoltà, con particolare riferimento alle famiglie, alle donne e ai bambini in pericolo e in fuga dal loro paese in guerra.

L'amministrazione ricorda alla cittadinanza che si può contribuire attraverso la donazione di generi alimentari, vestiario, giocattoli e altro seppur non indicato nel form.