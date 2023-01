«Un amore di famiglia» al Centro Don Orione: ecco la seconda sede della scuola ecologica e bilingue

«Un amore di famiglia» inaugura la sua seconda sede presso il Centro Don Orione di Napoli (ubicato in Vico Campane a Donnalbina, 10/a). Si tratta di un polo educativo ecologico e bilingue e scuola primaria paritaria di circa 1000 metri quadrati (tra i più grandi di Napoli). Sabato 14 gennaio ci sarà un open day alle 9,30 dove verrà presentato l'intero progetto educativo. Oltre alla didattica, sono tante le attività extra scolastiche, ovvero i nuovi laboratori post scuola: quello di scacchi in inglese, i corsi di lingua, capoeira e judo.

«Siamo davvero fieri di questa seconda sede. – spiegano gli ideatori del polo - L’edificio è bellissimo, colorato, funzionale, intelligente e, ovviamente, sostenibile. I bambini vengono accolti dal suo calore, dalla luce che lo invade e dal territorio attorno, dato che dalle sue numerose finestre si vedono bellissimi scorci della città. Gli spazi didattici sono flessibili, modulari e pronti ad accogliere le innovazioni tecnologiche e pedagogiche (come per il “polo-modello” di via Alcide de Gasperi). In via Donnalbina gli ambienti diventano spazi di relazione, luoghi informali di sosta e apprendimento od occasione per assemblee e piccoli spettacoli per l’intera comunità».

«Un Amore di famiglia» è un progetto a impatto zero, ove si sfrutta il più possibile l'illuminazione naturale, insegnando ai bambini a fare altrettanto per educarli sin da piccoli a una visione della vita ecosostenibile.