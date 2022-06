Un banchetto speciale per far andare a scuola Samuele

Samuele potrà regolarmente andare a scuola. Questo grazie al Comune di Polla. Il piccolo soffre di una grave patologia dalla nascita e per poter frequentare la prima elementare. Una sediolina speciale per permettere di poter stare seduto correttamente e in piena sicurezza. Una sediolina prescritta da tanti specialisti e molto costosa purtroppo.

Quando si tratta di presidi per casa, vengono acquistati dall'Asl, invece questa è stata acquistata dal Comune di Polla. "Grazie all'assessore Federica Mignoli e al nostro sindaco Massimo Loviso - ha scritto la mamma di Samuele - a tutta l'amministrazione comunale. Siamo grati a tutti voi, siamo certi che non sara' stato facile, raggiungere tale obiettivo. Samuele se pur con infiniete limitazioni a settembre andrà in prima elementare seduto e con un banchetto bellissimo".