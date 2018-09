Un festival di beneficenza a Fisciano per aiutare Donato

Sabato 22 Settembre 2018, 19:44

Un live per aiutare Donato,il giovane ragazzo di Salerno vittima di un incidente stradale che sta combattendo con tutte le sue forze per poter guarire e che necessita di cure molto costose per poter riprendere una vita normale.Partirà, anche con questo scopo nobile, il Fisciano Musical Festival, in programma domani in piazza Alcide De Gasperi dalle 17 alle 23.In campo tante associaziono tra cuo la Pro Loco Fiscianese, ideatrice del concerto: tutti insieme per dare al pubblico musica e solidarierà.Sul palco si alterneranno Viennievin, rocker che ama i Kiss, Paskuale Iannone e gli Yosh Whale, vincitori di diversi premi nazionali con il loro sound elettrico.In occasione dell'evento, ci sarà un banchetto per poter ascoltare la storia di Donato e, soprattutto, poter contribuire in prima persona per questa giusta cuasa.