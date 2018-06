Un nuovo orto sociale a Soccavo ad opera dell’associazione Progetto Pace

Sabato 2 Giugno 2018, 11:43 - Ultimo aggiornamento: 1 Giugno, 21:48

L’intento è quello di recuperare un’area e renderla non solo vivibile ma fruibile. Secondo esprimento dell’associazione Progetto Pace per la nascita dell’orto sociale, questa volta sempre a Soccavo in via Pia. Sarà presentato il 23 giugno, ore 10.30, alla presenza delle istituzioni.L’associazione, che cura le disabilità, come detto è alla sua seconda esperienza, proprio perché i ragazzi con successo hanno già realizzato un orto in via Contieri. Partendo da un terreno praticamente abbandonato, i giovani “coltivatori” sono stati capaci di costruire una piccola oasi di verde dove poter lavorare ed esprimere al meglio le proprie capacità.Il nuovo orto verrà inaugurato nell’ambito di una vera e propria festa durante la quale il muro perimetrale del terreno, destinato alla coltivazione, diventerà una tela a disposizione di chiunque voglia lasciare un segno fatto di colori e gioia.