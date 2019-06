«Un sorriso a catinelle», nasce a Casoria il progetto dedicato ai bambini disabili

Mercoledì 5 Giugno 2019, 19:15 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2019 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno spazio aperto dedicato ai bambini affetti da disabilità. Nasce a Casoria il progetto «Un sorriso a catinelle» che offre ai piccoli con disabilità psicomotorie la possibilità di svolgere attività ludico-ricreative al di fuori della scuola e in modo del tutto gratuito.«Questo progetto racchiude la nostra quotidianità - racconta Simona, presidente dell’associazione Il sorriso di Karol - Io e mio marito Salvatore abbiamo due bambine speciali e abbiamo riscontrato difficoltà a trovare luoghi dedicati loro al di fuori della scuola. Così abbiamo deciso di creare questo progetto per offrire a tutti questi bambini un posto dove possano giocare e stare bene».«All’interno di questo spazio vengono svolti percorsi e giochi con lo scopo di sviluppare i sensi e le emozioni dei piccoli, sempre avendo attenzione ai diversi tipi di disabilità - spiega Salvatore - Tutto questo è stato possibile grazie all’istituto Fiumarelli e, in particolare a Demis Cortese e Gabriella Fiumarelli che ci hanno concesso questo spazio. Ma non solo, sono tante le persone che ci hanno sostenuto in questo percorso e i volontari che ci accompagnano ogni giorno. Ora speriamo di poter organizzare per i piccoli anche un campo estivo perché ci sia sempre un luogo dove possano giocare in libertà ed essere felici».