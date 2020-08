Testo per manager della pubblica amministrazione a sostegno dell'autismo

Un testo per manager che “profuma” di solidarietà. Il libro “Il management delle aziende pubbliche” (Rogiosi editore) è il testo scritto dai docenti universitari della Pegaso Antonella Ferraro, Anita Maurodinoia e Gavino Nuzzo, quest’ultimo manager, attualmente direttore generale Adisu Puglia ed ex sindaco di Camposano che rappresenta una guida per chi lavora nelle amministrazioni pubbliche e anche un’ottima occasione di comunanza e sostegno per i genitori di bambini autistici. Gli autori, con la disponibilità della casa editrice napoletana, hanno deciso infatti che il ricavato della vendita della pubblicazione (acquistabile online al costo di 18 euro) sarà devoluto ad un’associazione che supporta persone affette da autismo e le loro famiglie. Non sembra un caso che il saggio, oltre ad analizzare la figura chiave del manager e i processi decisionali, si soffermi anche a trattare il “welfare state” e lo “stato del benessere” da garantire a tutti i cittadini ed in modo particolare ai meno fortunati. “Di fronte all’impegno e al coraggio di queste mamme, che non chiedono pietà, ma amore, ognuno di noi ha il dovere di fare di più” hanno detto Ferraro, Maurodinoia e Nuzzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA