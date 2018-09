Un torneo di calcio per dire no al razzismo, vittoria dei Rodopà

Giovedì 6 Settembre 2018, 17:24

La squadra dei Rodopà ha vinto la prima edizione del torneo «Metti il razzismo fuori gioco» organizzato dallo Sprar di Eboli con sede in Santa Cecilia. L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Eboli.A essere coinvolti sono stati i ragazzi extracomunitari ospiti delle strutture di accoglienza del territorio. Lo scopo del torneo è stato quello di favorire l’integrazione e l’inclusione attraverso uno sport che da sempre mette tutti d’accordo: il calcio.«I ragazzi hanno vissuto con enorme entusiasmo questo percorso - spiegano Carmine Mauriello e Andrea D'Alessando, gli operatori dello Sprar di Eboli che hanno ideato e seguito l'iniziativa in tutte le fasi -. Molti sono stati anche reclutati da alcune squadre locali per entrare a far parte della rosa di calciatori. Questa edizione è stata un banco di prova e come prima esperienza è stata molto positiva. Ora siamo già al lavoro per la prossima».Al torneo, che si è giocato nel campo B del Dirceu, hanno partecipato cinque squadre che si sono affrontate in un girone all'italiana, ad aggiudicarsi la vittoria e la coppa della finalissima è stato il team dei "Rodopà" di Battipaglia.