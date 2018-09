«Un tour per la vita», il colonnello Calcagni fa tappa in bici a Napoli

Sabato 8 Settembre 2018, 19:56

A Palazzo San Giacomo è arrivato scattando in bici il colonnello Carlo Calcagni, a dispetto della cannula di ossigeno che lo assiste per molte ore al giorno nella respirazione.Nel 1996 Calcagni prese parte ad una missione militare nella ex Jugoslavia; poco dopo si ammalò di una sindrome rara e invalidante, la sensibilità chimica multipla, coi tessuti del corpo avvelenati da metalli pesanti e una serie di patologie gravi, fra cui una cardiopatia e il Parkinson, che lo costringono a una massiccia terapia quotidiana.Atleta di paraciclismo, Calcagni ha vinto diverse medaglie d’oro in competizioni internazionali. Il 2 settembre è partito in bicicletta da Lecce per l’iniziativa «Un tour per la vita», che prevede una serie di tappe – fra cui Napoli e diversi comuni limitrofi – dove fra l’altro si proietta il film-documentario «Io sono il colonnello», girato da Michelangelo Gratton.