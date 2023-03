«Una Notte al Museo», eleganza e solidarietà al Filangieri

Appuntamento fissato per venerdì 17 marzo a Napoli per l’evento “Una notte al Museo” presso la prestigiosa location del Museo Filangieri in via Duomo 288. Un evento dedicato al sociale ed all’eleganza che vedrà interagire due mondi apparentemente diversi ma entrambi accomunati dalla stessa vision: un mondo in cui vivere meglio. Protagoniste saranno la non-profit internazionale Humane Society International Europe e l’associazione Mani di Napoli.

HSI - Humane Society International è una delle forze leader per la protezione degli animali nell’Unione Europea, con campagne attive per la protezione della fauna selvaggia, per la riduzione e la sostituzione degli animali nei test scientifici e di prodotto, per la lotta ai macelli, per la salvaguardia della fauna marina e per migliorare le condizioni degli animali allevati per la loro carne, pelle e pelliccia.

Mani di Napoli nasce come associazione senza scopo di lucro che punta a promuovere la cultura della moda e dell’artigianato di eccellenza “made in Naples”.

ph Jean Chung (fonte ufficio stampa)

Abiti ed accessori che utilizzano materiali di qualità per un prodotto che dura nel tempo, per una moda sostenibile, il cui obiettivo è quello di creare con la sua attività ecosistemi e comunità fiorenti. La nuova frontiera della moda green comprende appunto l’aumento del valore della produzione, dei prodotti locali, del ciclo di vita dei materiali e il valore di capi di abbigliamento senza tempo. Con la grande conseguenza della riduzione della quantità di rifiuti e danni all’ambiente creati dalla produzione e dal consumo dei prodotti.

Dalle ore 19.30 gli ospiti potranno immergersi tra opere d’arte e preziosi manufatti, custoditi nel museo, che per l’occasione interagiranno con le creazioni sartoriali di Sartoria Dalcuore, Calabrese 1924, Sartoria Formosa, Sartoria Cavaliere. A seguire i rappresentanti di HSI - Humane Society International e di Mani di Napoli racconteranno i risultati portati avanti in questo anno. Gli ospiti saranno poi deliziati da un light dinner made in Napoli e da dj set. Nel corso di tutta la serata sarà possibile ricevere, a fronte di una libera donazione, uno speciale cadeau creato da HSI- Humane Society International e realizzato a Napoli. Bigllietto in prevendita 25 euro.