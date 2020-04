A Mugnano una villa comunale, villa Rodari, apre ai bimbi autistici e con disabilità: è la decisione assunta oggi dal Comune in collaborazione con la Task force per l'emergenza Covid-19. I bambini, già contattati dall'Asl, potranno usufruire della villetta dal lunedì dal sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. I bimbi, accompagnati, entreranno in gruppi di 8 secondo il calendario fornito dall'Asl alle famiglie.



"Ringrazio il gruppo di esperti, che mi sta coadiuvando in questa delicata emergenza sanitaria ed economica, e l'associazione Nuova Mugnano per la disponibilità - spiega il sindaco Luigi Sarnataro - Abbiamo individuato villa Rodari in quanto è il parco pubblico comunale più grande e quindi ben si presta ad accogliere in tutta sicurezza i bambini insieme agli accompagnatori. Mi auguro che così queste famiglie possano tirare un sospiro di sollievo, in attesa di ritornare alla normalità delle nostre vite". © RIPRODUZIONE RISERVATA