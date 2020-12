«Non siamo fuori gioco», online il bilancio di Neet Equity per Unicef

Disagio giovanile: contrasto e prospettive con NEET Equity, progetto di UNICEF Italia, selezionato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale nell’ambito dell’Avviso “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile” (ID 189/Avviso Disagio), rivolto a 300 ragazzi e ragazze tra i 16 e i 22 anni di Napoli, Taranto e Carbonia. Le città che vedono il maggior numero di NEEET cioè di giovani che non studiano, non lavorano, non partecipano a percorsi di formazione.

Il prossimo 16 dicembre alle ore 16,00 in diretta su www.youtube.com/unicefitalia si svolgerà l’incontro conclusivo. Un incontro per fare il punto della situazione sul lavoro svolto a Napoli e sul coinvolgimento dei ragazzi, con particolare attenzione ai progetti presentati nell’ambito del percorso di progettazione dei Laboratori Urbani Partecipati – LUP 4.0.

Scampia, da sempre considerato a rischio per le giovani generazioni, è stata protagonista di una bella riflessione partita proprio dai giovani abitanti del suo quartiere. 2Hanno partecipato al Lup 4.0 “Idee per la ripartenza”, un gruppo di alunne dell’istituto Melissa Bassi e un gruppo di ex alunni, hanno lavorato a distanza ma hanno saputo guardare insieme il loro territorio” è la dichiarazione di Silvana Galli che ha diretto i laboratori territoriali , “ lo hanno fatto con occhi innamorati ma anche con obiettività e, con coraggio, hanno indicato la loro idea per valorizzare il loro territorio e sé stessi” afferma Emilia Narciso delegata UNICEF emergenza Covid 19 in Campania.

Due progetti che parlano di un territorio che offre ancora troppo poco ma due progetti che parlano di musica, di luoghi di condivisione e crescita.

“ Sono felice che a partecipare a questo importante progetto sia stata una Istituzione Scolastica, gli studenti e i giovani di un territorio pieno di potenzialità e che ha bisogno di sentire e vedere le istituzioni vicine” ,è la dichiarazione della dott.ssa Elisabetta Garzo, Presidente del Tribunale di Napoli che non ha esitato a far pervenire il Suo autorevole incoraggiamento ai giovani dell’ UNICEF.

Saranno presenti per Unicef Italia Virginia Meo Project manager NEET EQUITY, Maria Silvana Galli, Coordinatrice territoriale NEET EQUITY .

Oltre al Presidente del Tribunale, Elisabetta Garzo, Presidente Tribunale di Napoli, Alessandra Clemente, Assessore alle Politiche Giovanili Comune di Napoli, Emilia Narciso, delegata Unicef Campania emergenza Covid-19, Nicola Graziano ,magistrato , Gilda Panico, Presidente ordine degli Assistenti Sociali della Campania, Nicola Caprio, Presidente CSV Napoli, Ciro Mayol, psicologo, e il dirigente dell’ Istituto Melissa Bassi di Scampia ,Domenico Mazzella

Modererà il giornalista Francesco Buononato da sempre accanto ai giovani e all’ UNICEF per dare loro voce

Il progetto NEET Equity è nato con l’obiettivo di migliorare la capacità del territorio nel costruire politiche attive, partecipate, che includano tutti, attraverso diverse attività svolte nelle città coinvolte.

Il progetto si avvia dunque alla Sua Conclusione con la presentazione il giorno 16 del lavoro dei ragazzi.

