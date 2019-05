Sabato 25 Maggio 2019, 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedì 27 maggio alle ore 10.00 presso la Sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino (Provincia di Salerno), si svolgerà la convention del corso Donne e Giustizia sul tema uomini maltrattati e maltrattanti. La finalità del corso sarà quella di creare la TASK FORCE di Salerno e provincia di tutti i professionisti delle varie categorie, ma soprattutto il giorno 30 maggio alle ore 10.00 presso la stessa sede, alla presenza delle massime cariche Istituzionali, delle Forze dell’Ordine e delle associazioni del Terzo Settore, sarà firmato il protocollo d’intesa con l’associazione Nazionale FORUM LEX per la prima rete dei comuni della stessa.Iolanda Ippolito presidente nazionale dell’Associazione Forum Lex e Akira Aps e criminologa investigativa insieme a Samuele Ciambriello Garante dei Detenuti della Regione Campania porterà testimonianze dal vivo ed esclusive di uomini maltrattati e maltrattanti. La Ippolito dichiara –“Uomini Maltrattanti e Maltrattati due, aspetti della violenza che necessitano di maggiore attenzione da parte della società e delle Istituzioni quali leve fondamentali sulle quali intervenire, al fine di analizzare la Violenza di Genere a 360 gradi con possibilità di recupero e reinserimento sociale di quei soggetti che riescono, attraverso azioni sinergiche di professionisti con competenze specifiche, ad acquisire la consapevolezza dei comportamenti violenti evitando così anche il rischio di una probabile recidiva ” . Presenti tra gli altri la referente Forum Lex di Salerno e Provincia l’avv. Gabriella Marotta, Juanita Pilar Coppola Medico Chirurgo Sp. Psicoterapeuta referente Regione Abruzzo e Fabio Martino presidente dell’Associazione A Voce Alta di Salerno.Il successo di questo corso è dovuto dalla grande capacità della Ippolito di unire l’esperienza territoriale con i confronti istituzionali, dunque un giusto connubio tra la pratica e la Giustizia che, spesso è causa di ritardi che aggravano le situazioni delle vittime di violenza. L’esperienza itinerante di Salerno che ha coinvolto piu’ Istituioni ed operatori del settore (dalla Sanità all’Università), sarà la base per lanciare la prossima edizione del progetto Donne e Giustizia che si svolgerà nella città di Napoli per la costituzione di una rete sempre piu’ capillare a disposizione di tutti i cittadini che hanno bisogno di essere tutelati. Iolanda Ippolito nel suo percorso ha aperto sedi di Forum lex in tutta Italia e ha fatto in modo che le sinergie delle diverse Regioni portassero scambi culturali tra i vari professionisti della rete e lo stesso corso sarà ripetuto nei prossimi mesi nelle altre Regioni. L’obiettivo finale è quello di far confluire tutte LE TASK FORCE delle varie Regioni nel NAV (Nucleo antiviolenza Nazionale) con sede a Roma.