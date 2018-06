«Velatamente», tre team del progetto riabilitativo alla Velalonga

Martedì 12 Giugno 2018, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Noix de coco, Brezza e Bella Giovanna sono i tre equipaggi del progetto Velatamente che il prossimo 17 giugno parteciperanno alla 34ma edizione della Velalong, la regata velica cittadina organizzata ogni anno dalla sezione di Napoli della LNI.Velatamente è un progetto di riabilitazione psicosociale realizzato dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL Napoli 1 Centro in collaborazione con la Lega Navale Italiana sez. di Napoli. Una iniziativa portata avanti da operatori sanitari territoriali per pazienti con grave disagio mentale in ambiti sociali esterni. Mira ad una vera e propria integrazione sociale dei soggetti che manifestano un disagio psichico, riprendendo così le rivoluzionarie idee di Franco Basaglia, padre della Legge 180 che proprio quest’anno compie 40 anni. Per tutto l'inverno ogni martedì senza lasciarsi scoraggiare dal meteo spesso avverso, i ragazzi del progetto Velatamente hanno lasciato i Centri di Riabilitazione Diurna di competenza e si sono recati presso la sede della Lega Navale di Napoli per imparare l’arte di andar per mare, alternando lezioni in aula ad uscite in mare.«L’iniziativa nasce per evidenziare come il diritto alla salute non può essere un concetto astratto ma passa attraverso la partecipazione ad eventi che esaltano la condivisione sociale ancor più se attraverso la pratica sportiva. La vela più di altre discipline sportive permette di sperimentare la libertà ad esprimersi con il solo limite dato dagli elementi naturali piuttosto che dal pregiudizio sociali», ha spiegato Fedele Maurano, direttore del Dipartimento Salute Mentale Asl Na 1.«In questi anni di collaborazione tra Asl e Lega Navale abbiamo constatato ancora una volta il valore sociale e terapeutico dell’andar per mare. Oltre ad ospitare i ragazzi per l’insegnamento della teorica e pratica, da qualche anno siamo riusciti a destinare una delle nostre imbarcazioni, Bella Giovanna, al progetto. Velatamente è l’ulteriore dimostrazione che con la vela si può fare tutto», ha commentato il presidente della LNI Napoli, Alfredo Vaglieco.Tante le persone che rendono possibile il progetto: presente anche il personale della Cooperativa Sociale ERA, del Gruppo di Imprese Sociali Gesco, in qualità di co-gestore con la Asl Na1 Centro, dei servizi di riabilitazione psichiatrica. Infine la Sagifi, fornitrice del catering per la ASL, anche quest’anno ha donato la cambusa agli equipaggi partiti dal 4 all’8 giugno per l’annuale crociera estiva.