Sul mare per la vita, torna la Veleggiata per il Pascale

Sabato 22 Giugno 2019, 18:51

Sul mare per la vita, al via la terza edizione della Veleggiata per il Pascale, la regata non competitiva dedicata all’ Istituto dei tumori di Napoli a sostegno della ricerca che si terrà domani 23 giugno nelle acque del Golfo di Napoli. Organizzata insieme con la Lega Navale di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, l’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulle attività dell’Istituto dei tumori di Napoli, oltre che a raccogliere fondi per la ricerca scientifica tramite il 5 per mille. Alla Veleggiata è stata legata la settimana della prevenzione oncologica, dal 16 giugno e fino alle 15 di oggi, i medici del Pascale hanno effettuato visite gratuite sui camper dell'associazione House Hospital Onlus, presso la Lega Navale in via Molosiglio.La regata prenderà il via alle ore 11.00, lungo un suggestivo percorso costiero che vedrà la partenza nello specchio d’acqua antistante il Castel dell’Ovo e proseguirà lungo via Caracciolo e la collina di Posillipo.«Ringrazio il Presidente della Lega Navale, Alfredo Vaglieco per la sensibilità che ci ha confermato per il terzo anno consecutivo – sottolinea Attilio Bianchi, direttore generale dell’Istituto dei tumori di Napoli - Il Pascale è in prima linea nella lotta contro il cancro e la solidarietà che incontriamo è uno sprone a fare sempre di più».