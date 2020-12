Celebrato il ventennale della cooperativa sociale Giglio. Si tratta di una delle realtà di recupero sociale, con sede a Marano, più prestigiose in Campania e in Italia. "Quando ripenso alle storie dei ragazzi cresciuti con noi - spiega Giovanni Tagliaferri, uno dei referenti della cooperativa - ripenso a vent’anni di solidarietà, di vite incontrate amate e valorizzate".

Centinaia ragazzi, poi giovani e oggi donne e uomini, con un passato difficile alle spalle che, tuttavia, dopo un percorso in comunità ce l’hanno fatta inserendosi nel mondo del lavoro in Campania o in altre regioni italiane. Qualcuno anche all’estero e con grandi risultati.

