Viaggio in Togo â€‹per salvare la vita | Giorno 1, l'arrivo

Dammi 20 euro

, impone un uomo in divisa.

No, abbiamo già pagato il visto, non possiam...

dice Fausto Illiano,

Apri valigia

, risponde quello. La valigia da aprire è quella dei giocattoli per i bambini. All’aeroporto di Lomè dopo 4 ore e mezza di viaggio da Casablanca, si arriva alle 6 del mattino, ora locale, le 8 ora italiana e si ha già la percezione netta di come gira in Africa, dove un funzionario chiede soldi per far pagare il bagaglio e al rifiuto apre direttamente il bagaglio, inizia a frugarci dentro: parla solo francese, il tono è molto scherzoso e affabile, butta una parola italiana qua e là ma con le mani tira fuori i giocattoli destinati ai bambini del Saint Jean De Dieu.



La paura è che li prenda tutti. “Per fortuna”, si limita ad un solo cadeu: un trenino con motore a molla colorato. Quello è suo. Quello è il primo pezzo da pagare. Ci si resta un po’ male, resta un po’ male anche il chirurgo maxillofacciale Ida Barca, calabrese di Cosenza. Sarà lei ad operare, insieme a Fausto e ad una specializzanda già sul posto. E ad una giornalista, all’occorrenza. Il viaggio da Roma a Lomè è tosto, si arriva in Togo stanchi e il benvenuto pagando la tangente non è dei migliori. Ma l’umore è alto, la missione umanitaria vale molto di più di un ammanco tra i giochi. All’esterno dell’aeroporto arrivano in due, con due macchine, simil jeep, ma ne basterà una sola per portare due chirurghi, una giornalista e i loro bagagli sono ad Afagnan, 8km dal Benin e soprattutto 100 da Lomè, e non 60 come s’era capito. Fa caldo ma meno che in Italia, e di certo meno che a Napoli. Lomè è la capitale del Togo ma si può tranquillamente definire come uno dei luoghi più deprimenti che si possano vedere: le strade sono piene di rottami di ogni genere, sembra un’enorme discarica di rottami di ogni tipo, intervallati da capanne di legno e paglia dove si vende di tutto e la domanda è chi siano gli acquirenti in un posto dove la povertà si vede senza neppure guardare. L’autista tra le vie della desolazione si chiama Antoine, avrà sui 35/38 anni, è silenzioso ma ben disposto a rispondere alle domande incalzanti, tra cui se davvero Lomè è solo ciò che stiamo vedendo e non c’è una zona residenziale. La risposta è no: quella è Lomè. “Le persone ricche vivono dove si trova il loro posto di lavoro, sparse nelle strade di Lomè”. Nel paradosso di una terra surreale si scopre subito dopo che uscendo dalla capitale lo scenario cambia e migliora: c’è meno ferro, ci sono più piante, c’è una laguna. Di strade asfaltate neppure l’ombra. E gli incidenti si sprecano: due nel raggio di pochi chilometri. Le strade sono piene di moto e gli angoli pieni di meccanici. L’auto si ferma e Antoine scende: “Vado a prendere il pane”.

Davanti al panificio c’è una vendita di Mele Verdi e fazzolettini. Impossibile capire la correlazione tra le due categorie merceologiche. Dopo più di un’ora e mezza compare il cancello dell’ospedale che tanto per non smentire le aspettative, è in realtà una specie di cittadella medica con strutture basse ma ben ordinate e distinte per settore chirurgico. Dove è facile perdersi, ma si imparerà ad orientarsi. Anche la struttura ospitante supera le aspettative: è una specie di ostello con molte camere, grandi, con bagno e molto pulite, una sala pranzo comune dove di domenica si mangia con i frati, almeno così spiega Kuffí, alto e magrissimo cicerone del momento. L’accoglienza è delle più calorose: qui ci sono medici e suore, africani, francesi e italiani. In tanti parlano italiano. C’è suor Simona, che dirige tutto, lei è un chirurgo generale.



C’è Teresa, che è del luogo e che è una specie di tutto fare della sala operatoria. I sorrisi sono grandi di chi aspettava con impazienza. Ma c’è poco tempo per i convenevoli, bisogna fare una doccia veloce e indossare una tuta operatoria. Anche se sei una giornalista. Lo step successivo è quello più importante: il giro dei pazienti, adulti e bambini e la presentazione del primo intervento. “Questo è programmato per oggi”, dice suor Simona, “è un ameloblastoma benigno”, su una donna che ha 39 anni ma ne dimostra meno e che ha firmato il consenso con l’impronta del suo dito. E che è consapevole che con l’intervento le sarà asportata buona parte della mascella. Accanto al suo letto c’è un’altra donna e due bambini: hanno lo sguardo timido e guardano con riverenza. E rispondono sorridendo ad un sorriso. Poi tocca al reparto dei bambini e qui bisogna stringere forte i denti e il cuore. Ce ne sono tanti. In realtà tutto l’ospedale è pieno anche di adulti e bambini “sani”: sono i parenti dei malati. La proporzione è di un malato per 4 o 5 parenti. E i malati sono tanti.

Bisogna stare attenti a ciò che dicono i pazienti, a volte mentono, e a volte mentono anche i medici”, puntualizza Fausto che è odontoiatria al terzo anno di chirurgia ma con un fare e una mano chirurgica esperta. L’ultimo step prima di essere operativi, sono le sale operatorie: semplicemente indefinibili. Sono apparentemente sporchissime anche se sono sterili, i macchinari sono vecchissimi, i lettini hanno i lati poggia braccia in legno. Ci si lava con del semplice sapone e nemmeno sempre e scarseggiano i guanti e le cuffiette. È davvero strano pensare che lì dentro si operi qualcuno. Qualcuno di quei tanti pazienti con degli abiti sempre colorati, che salutano sempre, in francese, chiaramente, e che ti permettono di fotografare dei bimbi bellissimi e di tenerli in braccio. Sono bellissimi quei bimbi dai grandi occhioni scuri. Ma è così. C’è il tempo per riposarsi un po’ e mangiare un panino al formaggio prima di operare la donna con il blastoma. Gli sguardi dei chirurghi, Fausto e Ida sono perplessi ma decisi: sanno perfettamente cosa fanno anche se il luogo non è affatto quello dove di solito lo fanno e il paragone con la sanità normale è spiazzante. Ma si fa, si opera, si cura, si salvano vite programmando interventi. Nel cuore più nero dell’Africa, in un ospedale di speranza, dove a interrompere ogni pensiero ci pensa un gemito, quello di una vita che nasce, proprio nella sala accanto, da cui esce una sbrigativa infermiera che ha tra le braccia un fagottino meraviglioso che si affaccia alla vita senza sapere da che parte del Mondo si sta affacciando.

