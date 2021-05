Dall'iper-vicino ai viaggi suborbitali e spaziali: le destinazioni del futuro

Il viaggio come scoperta, dal quartiere sconosciuto delle nostre città fino a disegnare un futuro prossimo di destinazioni suborbitali e spaziali. Del turismo per tutti i giorni e dei viaggi dei visionari si dibatterà nell'ambito della piattaforma di Bit Digital Edition, online per gli operatori dal 9 all'11 maggio, negli incontri di Bit Special Talks, una speciale sezione del palinsesto della Borsa Internazionale del Turismo.

Filosofi, architetti, biologi, paesaggisti, curatori artistici, i grandi nomi della cultura contemporanea e quelli del pop saranno i protagonisti degli Special Talks, le conversazioni visionarie che tratteranno delle innovazioni del lavoro e del tempo libero, così come quelle delle città e degli spazi naturali del domani e del dopodomani. Nei più di 90 workshop online previsti, tra le altre le riflessioni di Federico Campagna e Salvatore Veca, in un evento in collaborazione con Touring Club Italiano.

Le contaminazioni del viaggio con il mondo dell'arte saranno esplorate da Andrea Lissoni, Direttore della Haus der Kunst (HdK) di Monaco di Baviera, dal critico e curatore Francesco Bonami, e da Umberto Angelini della Triennale di Milano. Di spazi dove nessuno è mai arrivato prima discuteranno invece architetti internazionali quali Carlo Ratti, Italo Rota, Rachaporn Choochuey, Stefano Boeri e Patricia Urquiola, mentre le prospettive imminenti del turismo spaziale saranno approfondite con Roberto Battiston, past-president dell'ASI, Agenzia Spaziale Italiana.