Villa Royal a Giugliano ospita la raccolta fondi per i bambini di «Casa di Tonia»

Raccogliere fondi per l’acquisto di giocattoli da donare ai bambini della Comunità di accoglienza «Casa di Tonia», in vista delle imminenti festività natalizie. È questo l’obiettivo dell’evento di beneficenza che si terrà sabato 26 novembre, a partire dalle ore 21.30, nella meravigliosa struttura di Villa Royal a Giugliano in Campania. Una esclusiva Cena di Gala, allietata dall’attesissimo live di Gigi Finizio, una delle voci più belle del panorama musicale italiano, da sempre attento ai bisogni dei più fragili. La direzione artistica è affidata alla professionalità di Ambrogio Ferrillo, un nome che da anni nel settore degli eventi a Napoli è sinonimo di professionalità.

L’evento è resto possibile grazie alla disponibilità dei proprietari di Villa Royal e grazie ad alcuni importanti partner tra i quali: i maestri pasticceri Antonio e Vincenzo Bellavia e le aziende Fontanella Carni, Pascarella Food Service, Rhyfel di Domenico Guerra ed il Centro Aktis Spa di Valerio Scoppa. I giocattoli, acquistati con parte del ricavato della serata, verranno consegnati nel pomeriggio di venerdì 2 dicembre, presso la sede dell’associazione «Casa di Tonia», alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese, del vicepresidente della Fondazione «In Nome della Vita», Gianmaria Ferrazzano e del cantante Gigi Finizio.