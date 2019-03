«Violenza 2.0: dai reati informatici al cyber bullismo», difendersi s'impara a scuola

Domenica 24 Marzo 2019, 12:28

Incontro su bullismo e cyberbullismo all’Istituto Comprensivo Statale “Cesare Pavese” di Napoli. «Violenza 2.0: dai reati informatici al cyber bullismo» il titolo. Al Vomero, la legalità e la sicurezza informatica sono saliti in cattedra, con il Patrocinio del Ministero della Difesa, per merito dell’avvocato De Vita.La platea interamente composta da studenti, li ha visti confrontarsi e interagire con i componenti dell’Arma dei Carabinieri, professori universitari, giornalisti e professionisti del mondo dell’avvocatura presenti all’evento. L’evento è stato introdotto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Caterina Cernicchiaro.«Internet provoca dipendenza, come la droga» ha spiegato agli studenti Cristiana Barone, giornalista, vittimologa, analista grafologa e specializzata in psicopedagogia scolastica. «Un percorso per docenti, cinque gli incontri, di come monitorare e intervenire in caso di atti di bullismo e cyberbullismo – voluto dalla Dirigente Scolastica Rita Canosa insieme a Gesco Formazione - si concluderà giovedì prossimo alle 18,30 – con la consegna degli attestati, all’istituto don Milani Capasso di Acerra» sottolinea la Barone.E sarà quella l’occasione per interagire anche con la cittadinanza, le associazioni di categoria, personale di polizia giudiziaria - sul tema tanto delicato: la violenza di genere, con la presentazione del contest della Edizioni Mea “Il dolore del Silenzio”, cui 21 autori hanno dato uno straordinario contributo.