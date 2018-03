Visite dermatologiche gratuite al Policlinico

Venerdì 9 Marzo 2018, 17:16 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 17:16

Continuano gli open day del progetto "Atelier della Salute: esperienze, percorsi, soluzioni per vivere meglio", manifestazione dedicata alla prevenzione e promozione della salute, promossa dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.Sabato 10 marzo 2018 open-day per le problematiche dermatologiche dell'infanzia e dermatovenereologiche dell'adolescenza con le visite gratuite che saranno effettuate presso la Dermatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (edificio 10, II piano - Via Sergio Pansini, 5), dalle 9.30 alle 12.30.Non è necessaria la prenotazione. Saranno erogate massimo 100 visite.Si tratta del terzo incontro, promosso e organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II di Napoli, diretta da Gabriella Fabbrocini e dalla UOC di Dermatologia del Policlinico Federico II, diretta da Mario Delfino, nell'ambito di un ciclo di open-day dedicato alla prevenzione della malattie e alla promozione della salute nell'area della dermatologia.