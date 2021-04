Vittorio Brumotti a fianco dei bambini a rischio camorra

Vittorio Brumotti, da Striscia la Notizia, scende in campo in aiuto dei bambini a rischio camorra di Pompei e Napoli. L'icona dei giovani che ogni giorno, in sella alla sua bicicletta, rischia la vita per documentare e liberare le piazze e le strade dagli spacciatori, è una figura fondamentale per il sostegno dei bambini di don Luigi Merola che, con la sua fondazione onlus, aiuta i minori che si trovano ad un bivio: crescere nella legalità o seguire la strada, più, semplice e diventerà baby camorristi.

«Anche il nostro amico Vittorio Brumotti sostiene a’ Voce d’’e Creature. Anche voi potete contribuire donando il 5x1000. C.F. 95097930630» ha detto con entusiasmo il sacerdote che, sfidando le ore della camorra, educa più di 400 minori l'anno a percorrere la strada della fede e della legalità.