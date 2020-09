Vomero, si torna in scena per aiutare i bambini malati oncologici

L’emergenza sanitaria ha fermato teatri che solo da poco iniziano a proporre di nuovo spettacoli con limitazioni dettate dal distanziamento. Ma a soffrirne sono anche le compagnie amatoriali, in particolare quelle giovanili, dove il palcoscenico rappresenta per alcuni l’unico modo per esprimere le proprie emozioni. Sabato 26 settembre alle 20.30 al Teatro Auditorium salesiano Salvo D’Acquisto di via Morghen tornano in scena i ragazzi della compagnia Deutschland Fan Club. Un debutto all’insegna della gioia di tornare in scena ma anche della solidarietà: l’incasso della serata sarà infatti devoluto totalmente alle associazioni Aisiwh, che che si occupa di finanziare la ricerca per la sindrome di Wolf Hirschhorn, e Noi genitori di tutti, che si occupa di dare sostegno alle famiglie con bambini malati oncologici. La compagnia è composta da ragazzi con età che va dai 9 ai 19 anni, e porteranno in scena «Prima della Prima», un musical ideato, scritto e diretto da Chiara Buonomo. In sala, è obbligatorio l'uso delle mascherine.

Info e prevendita: 331.6007989



