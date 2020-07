WindTre ha creato il Disability Hub, uno spazio all’interno della Intranet aziendale dedicato ai temi della disabilità e delle tecnologie a supporto, per dare un sostegno alle richieste dei colleghi e per promuovere informazione e sensibilizzazione.



Già nel 2019 l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg aveva nominato il proprio Disability Manager, Paolo Berro, punto di riferimento per la gestione di azioni, progetti e analisi volti a migliorare le condizioni di lavoro e l'utilizzo di strumenti tecnologici per le persone con disabilità.



«Il nostro obiettivo – afferma Berro – è quello di ricercare e sviluppare nuove soluzioni in grado di semplificare le azioni quotidiane, per sostenere l’autonomia delle persone con disabilità nella vita di ogni giorno, anche grazie a partnership con enti e associazioni».



Per garantire una gestione appropriata e tempestiva delle richieste interne, è stato costituito il Disability Hub Committee, che ha il compito di esaminare le domande dei dipendenti con disabilità, proporre soluzioni ad hoc, anche attraverso la definizione di policy interne per la gestione delle casistiche, e valutare eventuali iniziative.



Oltre a richiedere assistenza nell’ambito del Disability Hub, le persone WindTre possono ricevere un sostegno personalizzato sul territorio anche grazie al servizio Al tuo fianco, che permette di ricevere una consulenza assistenziale e professionale dedicata ai propri bisogni o a quelli dei propri familiari. Al tuo fianco mette a disposizione una rete territoriale di esperti, che dopo una visita presso il domicilio o il posto di lavoro, elaborano la soluzione migliore per la persona attraverso la conoscenza dei servizi socioassistenziali disponibili sul territorio.

Ultimo aggiornamento: 16:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA