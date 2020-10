Zaino sospeso: consegnato al Santobono materiale scolastico

Tempere, quaderni, matite colorate, colla, fogli e valigette. Tra le stanze del Santobono Pausilipon di Napoli arriva materiale scolastico donato dagli alunni campani. Grazie all’iniziativa lo “Zaino Sospeso” , che permetteva all’acquisto di collezionare punti da devolvere ad associazioni, chiese o ospedali appunto, il primo carico è stato consegnato in questi giorni. Alfonso Alfano titolare della Didatto ha consegnato nelle mani dei medici del nosocomio napoletano il necessario per i piccoli ricoverati nell’ospedale pediatrico. «Una notizia fantastica per noi, lo scopo era fare del bene e nel nostro piccolo - spiega Alfano - ci siamo riusciti. Non i fermiamo qui lo zaino sospeso ha ancora tanti obiettivi e materiale da donare grazie al cuore e alla dedizione delle cartolerie che hanno aderito e ai genitori che ci hanno scelto». La Didatto da tempo si distingue per l’uso dei materiali e la scelta di privilegiare solo il made in Italy senza arrivare sui mercati dell’on line. «Proteggiamo la rete delle cartolerie - conclude Alfano - il commercio di vicinato ci riporta ai volari di un tempo e al recupero dei rapporti umani».

