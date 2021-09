Palermo, allenatore di calcio per bambini arrestato per violenza sessuale

Violenza sessuale su sette bambini che hanno tra i 9 e gli 11 anni. Un brigadiere della guardia di finanza è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Palermo. La vicenda, ricostruita oggi dal Giornale di Sicilia, risale all'agosto scorso. Gli abusi sarebbero avvenuti nel centro sportivo delle fiamme gialle di Palermo, in via Messina Marine. Proprio nella struttura sportiva è stato bloccato in flagranza di reato Gianfranco Cascone, 54 anni, in servizio come centralinista, dopo che gli investigatori avevano piazzato alcune telecamere nascoste. L'operazione era scattata lo scorso 12 agosto, ma la notizia si è diffusa solo ieri, quando l'accusa ha chiesto un incidente probatorio, in programma nei prossimi giorni.

Vi parteciperanno non solo le 7 presunte vittime, ma anche altri 3 minorenni che potrebbero fornire nuovi particolari sulla vicenda. Le indagini sono state condotte dagli investigatori della squadra mobile che hanno ricevuto una prima denuncia dalla mamma di uno dei bimbi che sarebbero stati molestati da Cascone. Il brigadiere era l'allenatore della squadra di calcio dei piccoli, tanto che i bambini lo chiamavano mister; proprio durante questa attività sarebbero avvenuti gli abusi.

Le accuse avrebbero trovato riscontro dalle immagini della telecamera nascosta nel centro sportivo che hanno fatto scattare l'arresto in flagranza. Gli agenti infatti si trovavano nelle vicinanze, sospettando che il sottufficiale potesse compiere altre violenze.

È la seconda notizia di oggi che riguarda una violenza sessuale perpetrata sui minori. Ad Agrigento i carabinieri hanno infatti raccolto la denuncia di un'adolescente che ha raccontato gli abusi del patrigno cominciati quando aveva 10 anni.