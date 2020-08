Incidente a Palermo, scooter si schianta contro un'auto: morto 15enne

Tragico incidente ieri sera a Palermo. Un ragazzo di 15 anni, Manfredi Figlia, ha perso la vita dopo essersi scontrato intorno alle 23.30 contro una Skoda Octavia mentre era in sella alla sua Vespa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, all'incrocio tra viale Lazio e viale Campania, per cause ancora da accertare, lo scooter su cui viaggiava ha incrociato l'auto schiantandosi violentemente contro di essa. Un impatto che ha sbalzato l'adolescente sull'asfalto. Immediatamente soccorso, il 15enne è stato condotto all'ospedale Villa Sofia in gravissime condizioni. Poco dopo il tragico epilogo. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia municipale.

