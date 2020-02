Terremoto vicino Palermo: trema la terra delle Madonie

Terremoto in provincia di Palermo. Trema la terra nelle Madonie. Una scossa di magnitudo 3.4 è stata registrata nella notte con epicentro nella zona di Scillato, in provincia di Palermo, a una profondità di sei chilometri. Il sisma è stato avvertito anche nei Comuni di Caltavuturo, Polizzi Generosa, Sclafani Bagni e Collesano. Non si registrano danni a cose o a persone. Ultimo aggiornamento: 10:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA