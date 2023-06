Campania da vivere ed esplorare

L’Italia è una meta molto ambita e amata dai turisti sia locali che esteri e, con l’estate ormai iniziata, le strutture alberghiere e tutto il settore turistico si preparano per accogliere i milioni di turisti che anche quest’anno sceglieranno l’Italia come meta per le loro vacanze.

Ogni regione ha i suoi piatti tradizionali e prodotti locali che permettono ai visitatori di scoprire i sapori e i profumi unici dell'Italia. I servizi alberghieri e il settore della ristorazione in generale hanno un ruolo fondamentale nell’esperienza del turista, rappresentando la cornice della vacanza perfetta. Per poter soddisfare ogni esigenza, la gestione di una struttura ricettiva richiede un grande impegno, in quanto non sono viste solo come alloggi ma come veri e propri ambienti in cui sentirsi a casa. Hotel, B&B, appartamenti e molte altre soluzioni vengono scelte ogni giorno dai turisti che vogliono godersi a pieno una vacanza da sogno. In ogni caso, il fine ultimo è quello di offrire la giusta accoglienza ai propri ospiti, assicurando un servizio piacevole e confortevole che vada oltre la semplice offerta di soggiorno.

Boundless Housing: professionisti dell’ospitalità

Boundless Housing, azienda nata nel 2015, dopo trent’anni di esperienza in campo turistico. «Un bagaglio di professionalità che hanno portato la Boundless Housing ad essere la prima società di gestione immobiliare ad uso turistico in Campania, diventando un punto di riferimento per la gestione delle case e delle strutture ricettive extralberghiere» – spiega il fondatore ed amministratore Vincenzo Capozzoli.

La Boundless Housing, ha un ampio portfolio di strutture – da bed and breakfast, case o affittacamere - che valorizza attraverso l’ospitalità diffusa.

«Per portare avanti questa idea abbiamo creato – spiega ancora Capozzoli - un portale di prenotazione denominato Napoliapartments.it: un aggregatore di realtà selezionate e gestite in modo altamente professionale, in grado di fornire quei servizi sempre più richiesti dai turisti».

In sostanza, la Boundless Housing cerca di offrire soluzioni differenziate per le diverse tipologie di attività ricettive, riuscendo a modulare le offerte, in base alle esigenze dei singoli proprietari.

Dalla promozione ai check-in, dalla manutenzione alla parte fiscale, dalle prenotazioni alle pulizie: l’azienda si prende cura delle strutture, sin dal primo contatto con il cliente, provvedendo a fornire assistenza anche nella fase di allestimento e di ristrutturazione, offrendo tutti i consigli utili per rendere le location il più adatte possibile al mercato di riferimento.

Tenuta C’est la vie: Vino, natura e relax

E se vuoi fuggire dalla città e scoprire le meraviglie insite nel territorio, Ischia è la soluzione che ti lascia senza fiato. Affascinante isola conosciuta per le sue acque termali, le spiagge pittoresche e la bellezza naturale mozzafiato, Ischia è da sempre una meta molto adorata dai turisti. Oltre alle sue terme rinomate in tutto il mondo, l'isola offre una vasta gamma di attività e attrazioni per i visitatori, tra cui: suggestive escursioni sulle montagne, incantevoli borghi storici e una vivace vita notturna. Con la sua combinazione unica di storia, cultura e paesaggi spettacolari, Ischia è il luogo ideale per trascorrere una vacanza memorabile.

Le strutture sono un gioiello dell’isola, come la Tenuta C'est la Vie, un wine resort nato dalla passione per il vino d'eccellenza e dall'amore per la fantastica isola di Ischia. Lusso e riservatezza saranno le note dominanti di ogni soggiorno in uno dei tradizionali rustici immersi tra i vigneti.

Elegantemente ristrutturati e forniti di tutti i comfort, sono completati da una terrazza-giardino privata con zona relax e minipiscina-idromassaggio, il tutto incorniciato da una meravigliosa vista mare.

Passeggiare e rilassarsi all'interno della tenuta è un'esperienza sensoriale. La tenuta offre degustazioni di vini prodotti nelle cantine di tufo verde e dei piatti gourmet, che renderanno piacevolmente frizzante il soggiorno.

Sedersi sulla terrazza e ammirare il tramonto mentre si gusta un cocktail o un bicchiere di vino è un modo perfetto per rilassarsi e godere del panorama naturale di Ischia.

Non solo alloggi: la Campania è nota per la sua ospitalità, ma anche per la sua ricca tradizione enogastronomica. Essa è infatti una delle principali attrazioni per i visitatori che approdano in questa regione; la ricca cucina campana attrae i turisti con i suoi piatti tradizionali che vantano ingredienti freschi ed autentici; uno dei più noti è, senz’altro, la pizza napoletana.

La rinomata pizzeria che conquista i palati di tutti

A rappresentare la ricerca, il miglioramento e la continua evoluzione della tradizione gastronomica campana è la pizzeria “Artigiani Scotto”, che racconta la cultura culinaria campana attraverso i suoi piatti. Si tratta di un duro lavoro di studio con il fine di valorizzare i prodotti locali. L’elemento di vitale importanza è rappresentato da una filiera di artigiani, agricoltori e produttori che, grazie al loro impegno quotidiano, e al loro lavoro fatto con dedizione e passione, riescono ad offrire ogni giorno un prodotto di livello molto alto, unico, senza però mettere da parte la tradizione.

La peculiarità di Artigiani Scotto risiede nel suo impasto particolarmente leggero ottenuto attraverso una lunga lievitazione di almeno 36 ore: infatti, è fondamentale seguire rigorosamente la stagionalità, grazie all’utilizzo di prodotti altamente selezionati uniti a materie prime uniche presenti sulla terra.

Questa scelta non è casuale, serve per avere un prodotto di alta qualità e digeribilità, al fine di offrire un gusto superiore. L’offerta di Artigiani Scotto è varia: si può degustare una buona friggitoria e una buona cucina napoletana con prodotti freschi e fatti in case. È inoltre possibile degustare una vasta selezione di birre artigianali e liquori locali, accompagnati da dolci artigianali.

Prosit: Food experience da vivere a 360°

Prosit, un ristorante innovativo a Sorrento dove è possibile vivere l’esperienza gastronomica attraverso tutti i sensi. Un luogo in cui l’ospite può scegliere di gustarsi i vari taglieri di salumi e formaggi esclusivi con prodotti di altissima qualità, dal tagliere Deluxe, al tagliere Italia ai taglieri regionali, o i piatti freschi preparati dallo chef e, ancora, i secondi piatti scelti rigorosamente dalla macelleria di famiglia.

Il locale offre una vasta gamma di etichette di vini di cui dispone la lista. L’atmosfera è curata nel dettaglio, l’eleganza e la raffinatezza si uniscono all’autenticità e alla familiarità ricreando un’interpretazione originale della tradizione. A fare la differenza sono il marmo di Carrara e i metalli ossidati, il pavimento in legno colorato che riprende le verniciature consunte delle assi dei vecchi pescherecci; le lampade vintage e i corpi illuminanti dal design industriale. Dettagli in lamiera ossidata e tubazioni a vista che contrastano l’elegante raffinatezza dei soffitti voltati di un edificio seicentesco.

Tutto è pensato in una ricerca continua di omogenea armonia nonostante la complessità dello spazio che si suddivide in tre ambienti distinti: la sala iniziale in cui è possibile trovare assistenza per gli acquisti e uno spazio in cui consumare uno spuntino veloce; la sala al piano superiore, informale e familiare dove poter consumare seduti comodamente ai tavoli; e la sala al piano inferiore, dove è possibile cenare o pranzare in un ambiente intimo e raccolto. Il tutto è disposto in una successione di materiali accattivanti e colori vivaci, che rendono personalissima e autentica l’identità di Prosit.