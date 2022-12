Cultura, arte, divertimento e tradizione: la Campania si trasforma in un museo a cielo aperto

Una storia millenaria, un’incredibile stratificazione di risorse archeologiche, un tesoro culturale e artistico immenso, con numerosi siti annoverati tra il patrimonio mondiale dell’Umanità tutelato dall’Unesco. Il centro storico di Napoli (il più grande di Europa), la costiera Amalfitana, il Parco Nazionale del Cilento, la Benevento longobarda, gli scavi di Pompei ed Ercolano, la reggia di Caserta e l’acquedotto di Vanvitelli, il complesso di San Leucio, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Paestum, la chiesa di Santa Sofia a Benevento e – non può mancare! – l’arte del Pizzaiuolo. Parliamo naturalmente della Campania, regione antichissima e ricca di bellezze naturali, frutto delle influenze e della cultura dei suoi abitanti nel corso di millenni.

In particolare, la città di Napoli è stata lo snodo fondamentale nell’incontro di popoli diversi, dai Greci ai Romani, fino a incontrare, in epoca medioevale, i Normanni, gli Svevi, gli Angioini e nel Rinascimento gli Aragonesi, gli Spagnoli e gli Austriaci. A un passato tanto sfarzoso e importante non può che corrispondere un repertorio culturale amplissimo, tutto da esplorare. E quale momento migliore, se non le feste natalizie, per regalarsi l’arte, la bellezza, l’esperienza di vivere momenti densi di storia e fascino? Non il solito dono, che si scarta nella frazione di un attimo, bensì un’avventura lunga un intero anno, con il piacere unico della condivisione: un vero e proprio tour che inizia poco prima del Natale e prosegue per tutto il 2023.

Un viaggio indimenticabile in Campania

L’Artecard Box annuale è il regalo ideato da campania>artecard per scoprire la Campania e le sue meraviglie artistiche, architettoniche, archeologiche e storiche, attraverso un tour suggestivo e affascinante dei principali siti culturali del territorio, tra cui parchi, castelli, dimore storiche, chiese, monasteri, musei, percorsi sotterranei e grotte naturali. Il pass è promosso dalla Regione Campania tramite Scabec (Società Campana Beni Culturali) con la partnership del Ministero della Cultura e di UnicoCampania e l’Official Sponsor UniCredit grazie al piano “UniCredit per l’Italia”. Scabec è impegnata da circa vent’anni nella promozione del patrimonio campano, con progetti che valorizzano i luoghi della cultura e servizi quali progettazione e organizzazione di iniziative fino alle attività di marketing e comunicazione. Il progetto vanta anche la preziosa partnership di Temi Spa - Gls Napoli, azienda leader nel settore dei trasporti e della logistica, che ha offerto gratuitamente il proprio servizio di consegna e che conferma così la relazione di sostegno a Scabec, iniziata nel 2021. Temi Spa, impegnata da tempo nel supporto alla cultura e al patrimonio artistico, quest’anno ha interamente finanziato il restauro, appena iniziato, del capolavoro di Filippino Lippi “L'Annunciazione e i santi Giovanni Battista e Andrea” del Museo di Capodimonte.

Disponibile fino al 6 gennaio 2023, l’Artecard Box − acquistabile sul sito di campania>artecard o presso alcuni punti vendita fisici come l’Artecard Point di Piazza del Gesù e il Box Office presso la Galleria Umberto − propone varie tipologie di pass regalo, con costi differenti a seconda della fascia d’età e della proposta culturale: l’Artecard 365 lite young (dai 18 ai 25 anni non ancora compiuti) a 15 euro, l’Artecard 365 lite ordinaria (a partire da 25 anni) a 25 euro, l’Artecard 365 Gold young (dai 18 ai 25 anni non ancora compiuti) a 33 euro e l’Artecard 365 Gold (a partire da 25 anni) a 43 euro.

Ma in cosa si differenziano la Lite e la Gold? Artecard 365 lite consente di visitare, nel corso del 2023, 34 siti culturali, come ad esempio la fastosa e opulenta Reggia di Caserta, il MANN – il Museo archeologico nazionale di Napoli –, il Caravaggio del Museo di Capodimonte, i mosaici del Parco Archeologico di Pompei, i meravigliosi templi antichi di Paestum, gli anfratti seducenti degli Scavi di Ercolano, il Palazzo Reale e molto altro ancora. Acquistando invece l’Artecard 365 Gold si potrà accedere liberamente, per ben due volte durante l’anno, a tutti gli oltre 25 siti culturali e non solo contenuti nel pacchetto, con il benefit ulteriore di visitare musei, chiese, parchi e percorsi godendo di una cospicua riduzione sul prezzo del biglietto.

E non finisce qui: per gli appassionati d’arte contemporanea imperdibili sono le installazioni del Madre, il Museo d’arte contemporanea Donnaregina; di uno splendore disarmante il panorama della Certosa e Museo di San Martino, gli affreschi degli Scavi di Oplontis della famosa villa di Poppea, il Parco Archeologico di Baia, lungo la costa dei Campi Flegrei, dove si trova la cosiddetta “Atlantide Romana”, che prende vita attraverso i suoi mosaici, con l’incanto della flora e della fauna che si fondono insieme ai resti di muri e statue.

La cultura pop rende omaggio alla Campania poliedrica

Inoltre, con l’acquisto dell’Artecard Box, verranno offerte in omaggio le edizioni speciali dedicate alla Campania del Mercante in Fiera e del Cubo di Rubik. Il celebre gioco di carte rende omaggio alla regione con un mazzo davvero unico e speciale, in cui le classiche figure sono rimpiazzate dai principali siti culturali campani disegnati da Simona Nacci, illustratrice napoletana della scuola Comics. Sarà divertente, istruttivo e stimolante giocare a indovinare i quaranta siti d’arte del patrimonio campano riprodotti sulle carte! Non solo i più famosi ma anche le aree meno conosciute e più misteriose, per un gioco all’insegna della scoperta.

Il noto rompicapo cubico, invece, segue la propria natura enigmatica e caleidoscopica tingendo i 6 iconici colori con lo splendore locale, sotto forma di un pratico portachiavi: cinque luoghi emblematici delle province campane, ovvero l’Anfiteatro Romano di Avella, l’Arco Traiano di Benevento, la Reggia di Caserta, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Parco Archeologico di Paestum, sono rappresentate su altrettante facce del mitico cubo di Rubik. Una Campania favolosa, dunque, dai molti volti, come il cubo che ne celebra la bellezza e le carte che ne incentivano l’esplorazione, per un Natale da vivere tutto l’anno e un regalo da vivere e portare sempre con sé.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.campaniartecard.it