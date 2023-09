Danza: disciplina per corpo, mente e spirito

Con la sua evoluzione, passata attraverso secoli di adattamenti culturali, la danza si è trasformata in una pratica raffinata e strutturata, capace di conciliare gesto artistico, disciplina e scopi terapeutici, per condurre a molteplici benefici a livello fisico e mentale. Anzitutto, la danza richiede dedizione e costanza. Gli studenti sono, infatti, chiamati a impegnarsi al meglio seguendo regolari sessioni di allenamento, così da ottimizzare il gesto e sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio corpo, in un processo di miglioramento costante, sia in termini di abilità fisiche, sia nella performance artistica.

Il ruolo cruciale dei maestri

La scrupolosa attenzione nell’apprendimento della tecnica dei movimenti è, ovviamente, dettata anche dal fondamentale lavoro svolto dai maestri che di tecnica, disciplina e valori della danza ne sono portavoce. Il lavoro degli insegnanti nel processo di crescita, evoluzione e creazione di consapevolezza sia fisica che mentale è un tassello imprescindibile per fare della danza una vera professione e per giovare dei benefici degli insegnamenti nella vita di tutti i giorni.

Anche compiendo percorsi lavorativi differenti, gli insegnamenti di danza si rivelano pietre angolari nella vita di tutti i giorni, permettendo agli alunni di avere ben presente l’importanza del rispetto verso se stessi e gli altri, oltre che per l’arte stessa. Tutti elementi che elevano la mera disciplina da “semplice” apprendimento di passi e movimenti a vera e propria scuola di vita ed espressione culturale.

Un’istituzione internazionale

Chi di questa necessaria premessa è pienamente convinta e magnifica fautrice è Mara Fusco, direttrice artistica e fondatrice della rinomata scuola di danza Lyceum Mara Fusco, che dal 1968 ha formato e visto uscire dalle proprie aule oltre duecento tra grandi danzatori, coreografi e direttori d’orchestra. Oggi, la Fondazione e Centro Regionale della Danza è diventata un’istituzione in Campania a livello nazionale e internazionale.

Una storia di cui la sua fautrice è particolarmente fiera e che ha un’impostazione fortemente rivolta all’inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti: missione e motivo di orgoglio senza pari. «Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questi anni», spiega Mara Fusco.

Elevare la danza come merita

«Oltre a insegnare le diverse tecniche di danza – aggiunge la direttrice – ci impegniamo a creare e dare ai nostri danzatori uno sbocco lavorativo per guardare al futuro. Senza dimenticare una fondamentale e indispensabile educazione alla disciplina e alla cultura della danza, che merita di essere elevata al ruolo che le spetta. Ed è un privilegio essere contattati anche dopo anni da ex alunni che, pur avendo abbandonato la danza, ci ringraziano per il forte senso della dedizione e disciplina che siamo riusciti a infondere loro. Magari sono diventati primari al Cardarelli, ma ci chiamano ancora».

Per questo motivo, gli insegnanti del Lyceum Mara Fusco sono altamente qualificati e formati, così da operare per formare negli alunni la mentalità che contraddistingue gli artisti dei più grandi teatri a livello mondiale. «L’importante calendario di quest’anno lo dimostra e dimostra come la nostra scuola non si fermi all’insegnamento della sola danza, ma punti a farne conoscere ogni aspetto», sottolinea Mara Fusco.

Oltre allo staff, l’offerta didattica è impreziosita da collaborazioni con teatri e personalità di spicco dal panorama artistico internazionale. Quest’anno si alterneranno, infatti, il Direttore del Royal Ballet, quello dell’Opera di Berlino e un importante coreografo svizzero. Oltre a ciò, impossibile non ricordare l’indissolubile legame con la compagnia del “Balletto di Napoli”, che permette alla scuola di garantire un insegnamento pratico e diretto agli aspetti spettacolari della danza.

Cultura e professionalità della danza

Tra gli insegnamenti offerti dal Lyceum Mara Fusco trovano spazio la danza classica, la danza contemporanea, hip hop, flamenco, theater jazz e studio del grande repertorio della danza in generale. A ciò si aggiungono corsi di pilates, gyrotonic e danza terapia.

Si tratta quindi di un percorso di studi articolato su otto anni: tre anni di corsi base (dagli otto agli undici anni), due corsi medi e tre anni finali di corsi superiori. Dopo l’ottavo anno si consegue il diploma e si vedono aprire le porte del professionismo.

L’obiettivo del percorso scolastico è, infatti, quello di formare danzatori completi che, oltre a padroneggiare le differenti tecniche di danza, abbiano acquisito lungo gli otto anni di cammino formativo quell’esperienza di palcoscenico che ne amplifica l’espressività e la comunicazione. Obiettivo raggiunto anche grazie a importanti attività collaterali formative e spettacoli.

La Fondazione Lyceum Mara Fusco ha sede a Napoli, in via Ligorio Pirro 20. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.crdlyceumnapoli.it, o telefonare al numero 081 556 40 29. WhatsApp 345 8468258. Mail a info@marafusco.it.