L’Indie Pop italiano sforna nuovi talenti

Il panorama dell’indie pop italiano è in fermento. Soprattutto in un periodo come quello del Festival di Sanremo, dove gli artisti in gara portano le loro ultime creazioni, tante sono le novità attese. Sul palco dell’Ariston, infatti, il grande pubblico ha imparato – e continuerà a farlo quest’anno - a conoscere i grandi talenti nostrani che questo genere offre. Lo scenario sanremese, però, non è certo l’unico canale per gli artisti emergenti, e chi naviga in rete e segue il flow di questo filone che nasce a metà degli Anni ’80 lo sa bene.



Dai Beatles al panorama contemporaneo: chi è Lomucci

È proprio in questo scenario che si inserisce un giovane artista italiano, capace di raccontare l’amore per quello che in fondo è, o dovrebbe essere: una cosa semplice. Lui è Lomucci, classe 1994, appassionato di note e accordi ancora prima di saper leggere e scrivere. Il suo singolo, invece, si intitola Come i tuoi occhi, ed è uscito il 13 gennaio 2023, registrando un boom di ascolti. Tanti sono i grandi cantautori in cui ha trovato dei maestri: da Lucio Battisti a Gino Paoli, passando per i Queen, Peter Frampton, i Beatles, per arrivare fino agli artisti più contemporanei.

Ma a farlo innamorare della musica, quando aveva solo 5 anni, è stato un pianoforte, quello della zia Ketty: «Iniziai a picchiettare le dita sui tasti e non mi sono più fermato», racconta Lomucci. Poi, con le scuole medie, ecco un nuovo amore, quello per la chitarra e quella voglia di provare a fare qualcosa di suo: «Dovevo suonare Il cielo in una stanza, c’erano quattro accordi e pensai che su quello stesso giro armonico avrei potuto fare qualcosa di mio». Aveva solo 13 anni ed è allora che nacque la sua prima canzone, insieme alla passione per scrivere i testi, che ancora lo accompagna e che ora Lomucci ha deciso di condividere con il pubblico.

Come i tuoi occhi: come nasce il primo singolo

Uscita sulle piattaforme di streaming il 13 gennaio, Come i tuoi occhi ci racconta di come, in fondo, l’amore sia una cosa semplice, l’unico sentimento che riesce a colmare i vuoti che ci portiamo dentro. Il singolo, come spiega Lomucci, nasce in una notte insonne, di fronte a un pianoforte elettrico e con in testa una sola frase: «Ma che ci posso fare se mi piaci», semplice, diretta e senza scuse, perché di fronte all’amore non servono. Un sentimento che non si può negare né nascondere, tanto è inutile. Ed è così che, intorno a quella frase, Lomucci ha creato Come i tuoi occhi: «È stato un modo semplice e diretto per descrivere come una persona di cui siamo innamorati possa riuscire a colmare i vuoti che tutti abbiamo».

La spinta a credere in se stesso, e a far conoscere al mondo la sua musica, Lomucci l’ha trovata grazie al produttore Amedeo Perrotta, in arte Ames: «L’ho conosciuto grazie a un mio amico, un altro artista, Lou, dopo aver ascoltato la mia musica abbiamo iniziato a collaborare e siamo partiti proprio con questo singolo». Al primo ascolto, questa canzone d’amore è orecchiabile e il ritornello entra in testa con facilità: nelle parole, poi, ci si può riconoscere, e ognuno di noi può trovare qualcosa di già vissuto, un’emozione familiare.

Il videoclip, che ha superato le 40 mila visualizzazioni in poco più di una settimana, è stato affidato al filmaker professionista Frank Meta, che ha saputo interpretare perfettamente il mood del testo di Come i tuoi occhi. La parola d’ordine è sempre e solo una: semplicità, la stessa che corre nelle strofe e che arriva diretta all’orecchio di chi ascolta il singolo, e che poi si ritrova nelle immagini del videoclip. La scelta di aprire con Lomucci al pianoforte non è certo casuale: lo stesso artista l’ha voluta, perché proprio da quello strumento parte l’amore, quello per la musica.

Il futuro di Lomucci: presto un album

Come i tuoi occhi non resterà certo sola. Prima della primavera 2023, infatti, l’artista uscirà con un nuovo singolo: nessuna data precisa ancora, ma sicuramente sarà fuori tra febbraio e marzo. «Il nuovo brano farà emergere un animo più complesso, maturo, che toccherà tematiche più profonde», ci spoilera Lomucci. Sono previsti anche altri pezzi, che pian piano vedranno la luce: canzoni che, come nel mood dell’interprete, racconteranno storie di vita, di sentimenti, di dolori, di forza e di rinascita. Infine, dopo una breve pausa per riordinare idee e dare un senso logico a tutto, i fan del cantautore potranno assaporare il suo primo album, che conterrà tutti i brani, incluso Come i tuoi occhi.

