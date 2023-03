Teatro Diana, 90 anni e non sentirli

Oltre mille attori (contando solo quelli con il nome in ditta), più di cento concerti ospitati tra musica classica, leggera e internazionale, ma anche 150 spettacoli prodotti con partecipazioni ai più prestigiosi Festival Nazionali ed Internazionali. Questi i numeri dietro la gloriosa e affascinante storia del Diana, il più antico teatro in Italia gestito ininterrottamente dalla stessa famiglia - passando dai fondatori De Gaudio ai discendenti Mirra - che quest’anno festeggia il novantesimo anniversario dalla fondazione.



Un’importante ricorrenza



Una realtà capace di portare in scena i più grandi artisti del panorama italiano e internazionale. L’inaugurazione ufficiale si tenne nel pomeriggio del 16 marzo 1933, alla presenza di numerose autorità cittadine e dell’allora principe di Piemonte, Umberto di Savoia, che negli anni fu assiduo frequentatore del teatro.



Per onorare al meglio la prestigiosa ricorrenza, il Teatro Diana ha scelto di ripercorrere la sua lunga attività con una mostra permanente dal titolo “Un teatro chiamato Diana”.



I protagonisti del teatro



Nel corso di questi novant’anni, il palcoscenico del Teatro Diana ha visto esibirsi i più noti esponenti della rivista, da Totò a Macario, da Wanda Osiris a Manfredi e Sordi. Ma anche i maestri e gli indimenticabili, come Gassman, Chiari, Albertazzi, Gaber, Melato, Cardinale, Lionello, Christian De Sica, Manfredi, Mastroianni. E poi, negli anni più recenti: Preziosi, Cortellesi, Beppe Fiorello, Favino, Accorsi, Buy e Zingaretti, Lavia, Orsini.§



Senza dimenticare i protagonisti della grande tradizione partenopea. Dai grandi attori, come Nino Taranto, Eduardo e Peppino De Filippo, Luca e Luigi De Filippo, Mariano Rigillo, Isa Danieli, Mario Scarpetta, Giacomo Rizzo, Geppy Gleijeses, Leopoldo Mastelloni, Massimo Ranieri fino alla nuova generazione: Salemme, Buccirosso, Casagrande, Siani, Izzo, Rivieccio, Massimiliano Gallo, Lina Sastri . Per finire con i più grandi registi ed autori, a partire da Ronconi, passando per Calenda, Patroni Griffi, Gregoretti, Galdieri e De Simone, Alessandro Gassmann, Maurizio de Giovanni.



Un passato da onorare



E, ancora, i concerti delle più apprezzate voci della musica italiana e internazionale: Milva, di Capri, Vanoni e Gino Paoli, Morandi, la Martini, Cocciante, Patty Pravo, Califano, New Trolls, Venditti, Baglioni, Renato Zero, Iannacci, Ranieri, Dalla, Toquinho, Amanda Lear, Baden Powel, George Ben, Juliette Greco, Aznavour, Amalia Rodriguez, Gilberto Gil. Ma il Diana è anche teatro di produzione, capace di vincere numerosi “Biglietti d’oro” e mettere in scena dal 1978 più di 150 produzioni.



Un patrimonio sconfinato, entro cui si sono intrecciate vite e avvenimenti storici epocali, come le ultime recite di Mastroianni, la separazione dei fratelli Eduardo e Peppino De Filippo che avvenne proprio al Diana nel 1944, l’arrivo del fax per l’assegnazione del Nobel con Dario Fo sul palco, così come Luca de Filippo, che seppe della scomparsa del padre Eduardo mentre era in scena con “Chi è cchiuù felice ‘e me” e decise di portare a termine lo spettacolo, chiudendolo poi con la sua commemorazione.



Uno scrigno di ricordi



Tutta questa ricchezza di esperienze, personalità e aneddoti vissuti intensamente e con passione dalla famiglia De Gaudio, prima, e Mirra, poi, risplende nel suo Archivio Storico, che rivive anche in un sito internet (archiviostoricoteatrodiana.it) e nei 32 pannelli e vetrine con foto, locandine, cimeli raccolti in 90 anni di attività per l’imperdibile mostra permanente allestita nelle sale del teatro. Una mostra che sarà esposta anche a Bruxelles presso le stanze del Parlamento europeo.



Uno scrigno di ricordi e documenti per ripercorrere la storia del Teatro Diana e dello spettacolo italiano, ma anche per onorare al meglio la storia di un punto di riferimento unico nel panorama teatrale nazionale, e non solo. La mostra, come l’archivio, è a disposizione del pubblico, degli appassionati e degli studiosi.



Per informazioni sulla stagione teatrale, gli spettacoli e la mostra, o per acquistare i biglietti è possibile visitare il sito internet teatrodiana.it, inviare una mail a diana@teatrodiana.it, oppure telefonare al numero 081 556 7527. Il teatro ospita anche spettacoli per ragazzi, eventi culturali, presentazioni di libri, conferenze, concerti, corsi per la formazione di attori, scrittori, musicisti.