Un’Estate da RE, Plácido Domingo alla Reggia di Caserta per il gran finale

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con SCABEC

Giunta alla sua ottava edizione, la manifestazione “Un’Estate da RE” si prepara a chiudere in bellezza una stagione che ha visto la splendida cornice della Reggia di Caserta accogliere e risplendere al suono della grande musica. Artisti di fama internazionale, grande musica e il meglio della danza in una residenza reale tra le più importanti al mondo: sono stati e saranno ancora gli ingredienti che hanno permesso di rendere unica “Un’Estate da RE”, la kermesse in programma dal 13 luglio al 3 agosto alla Reggia di Caserta.

Dopo l’evento inaugurale dedicato alle celebrazioni Vanvitelliane e a Franco Zeffirelli, con “Vanvitelli all’opera” live in streaming dalla Cappella Palatina lo scorso 13 luglio, si sono susseguiti nel Cortile della Reggia i due appuntamenti da sold out con le emozioni in danza di “Roberto Bolle and Friends”, il 22 luglio, e il doppio concerto, 24 e 25 luglio, del “World Wild Tour” di Zucchero Sugar Fornaciari.

Un’Estate da RE, un finale imperdibile

Il gran finale di quest’anno, il 3 agosto dalle ore 21.00, vede il ritorno, dopo il grande successo fatto registrare nella quinta edizione di “Un’Estate da RE”, di un vero e proprio monumento della musica internazionale: Plácido Domingo. Tenore, baritono e direttore d’orchestra con all’attivo oltre 500 spettacoli diretti e concerti sinfonici, artista eclettico con oltre 150 ruoli cantati, sarà protagonista di uno spettacolo indimenticabile per “La notte delle Stelle” con quattro ospiti d’eccezione: Il Volo e Daria Rybak.

Una serata conclusiva dedicata soprattutto a colui che la critica indica come Uomo del Rinascimento, Plácido Domingo, premiato con titoli onorifici e premi prestigiosi, anche per il suo impegno umanitario: promotore di giovani talenti e fondatore di “Operalia”, oltre che ambasciatore mondiale della Cultura spagnola e della Zarzuela.

Straordinariamente versatile. Interprete di prime mondiali, pioniere del crossover, un repertorio di oltre 150 ruoli, più di quattromila esibizioni, un centinaio di registrazioni, regista di 50 video di opera e vincitore di 12 Grammy. Protagonista di film opera diretti da Zeffirelli, Rosi e De Bosio. La sua straordinaria carriera continua ininterrottamente da oltre mezzo secolo.

Plácido Domingo e i suoi ospiti: Il Volo e Daria Ryback

Il grande tenore spagnolo, classe 1941, che ha lavorato con i più grandi di sempre e che con Luciano Pavarotti e José Carreras ha costituito “I Tre Tenori”, è anche tra le stelle della celebre Hollywood Walk of Fame, e il prossimo 3 agosto regalerà al pubblico di “Un’Estate da RE” profonde e vibranti emozioni attraverso la sua voce, ma non solo… perché il Maestro dirigerà anche l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno e altre grandi stelle della musica pronte ad alternarsi sul palco della Reggia.

Vera e propria guest star della serata sarà Il Volo, il trio italiano composto da due tenori e un baritono che ormai da anni sta spopolando in tutto il mondo. Domingo tornerà così a condividere il palco con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble a distanza di sette anni dall’indimenticabile concerto di Firenze del 2016, nel quale il Maestro diresse Il Volo in un omaggio ai Tre Tenori “originali” di cui proprio Domingo ha fatto parte.

Non solo Il Volo, comunque: sul palco della serata conclusiva anche la soprano svizzera Daria Ryback, classe 1995 e astro nascente della sua generazione, con esibizioni in tutto il mondo e un debutto italiano lo scorso 4 dicembre 2022 durante Verona Lirica, cantando sul palco con il suo mentore e insegnante, il tenore di fama internazionale Yusif Eyvazov. In un 2023 ricco di appuntamenti che la vede interpretare la Sacerdotessa nell'Aida di Giuseppe Verdi all'Arena di Verona, Daria Ryback emozionerà il pubblico di “Un’Estate da RE” cantando sulle note dell’Orchestra del “Verdi” di Salerno, la cui direzione sarà affidata al Maestro Marcello Rota.

La Filarmonica di Salerno prende appunto il nome dal teatro “Giuseppe Verdi” che la vede protagonista di tutte le sue produzioni liriche dall’ormai lontano 1997. Eccellenza tra le eccellenze del territorio, ha messo in scena Falstaff con Rolando Panerai, diretto da Janos Acs, ma anche la più grande lirica di sempre eseguita anche sui più importanti palchi internazionali sotto la guida eccelsa di Daniel Oren.

Un’Estate da RE: musica, cultura e occasioni uniche

Programmata e finanziata dalla Regione Campania, organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale per la valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, la rassegna ha in Antonio Marzullo il suo direttore artistico.

Per acquistare i biglietti e maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.unestatedare.it. Nel contesto della Celebrazioni Vanvitelliane, sono previste inoltre speciali visite guidate al Palazzo Reale. Acquistando un biglietto per gli spettacoli si avrà diritto all’ingresso a un prezzo agevolato ed esclusivo alla reggia, tra il 20 luglio e il 5 agosto.

Per possessori di biglietto per “Un’Estate da RE” sarà, inoltre, possibile acquistare a un prezzo speciale l’Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata promosso da Campania>Artecard che offre l’opportunità di visitare 34 luoghi della cultura della Campania, tra cui la stessa Reggia di Caserta, ovviamente, ma anche il Museo Archeologico di Napoli, i parchi archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum.