Innovazione e tradizione, l’agricoltura guarda a un futuro più sostenibile

In un contesto che muove con decisione verso la sostenibilità e l’aggiornamento tecnologico continuo, l’agricoltura è chiamata a dare risposte concrete e sposare in modo consapevole il cambiamento. Un percorso di ammodernamento e innovazione che sappia garantire la qualità unica dei prodotti rispettando la terra e il territorio, con i loro ritmi e la loro ricchezza, senza trascurare la tradizione.



Esperienza al servizio dell’agricoltura

A coniugare questi concetti è l’attività portata avanti dall’organizzazione di produttori Ager Campanus. Nata nel 2017, l’O.P. ha alle spalle due generazioni di esperienza e coinvolge oggi un gruppo di 40 produttori che opera su una superficie totale di 500 ettari. Specializzata nella coltivazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli sul mercato nazionale ed internazionale, OP Ager Campanus soddisfa le richieste della grande distribuzione dei privati.

Attive su un territorio ricco e da sempre volto all’agricoltura come quello campano, le aziende coinvolte nel progetto si prendono cura di questa terra fertile che, non a caso, gli antichi chiamavano “Campania Felix”. Un’attività che preserva il prezioso e secolare patrimonio culturale rappresentato dall’ortofrutta per il territorio, per il quale è da sempre anche risorsa economica primaria, caratterizzata da varietà di produzioni tipiche di pregio.

Anello di congiunzione tra tradizione e innovazione

In tal senso, OP Ager Campanus si impegna per comunicare la ricchezza e lo splendore di queste terre uniche, ponendosi come anello di congiunzione tra tradizione e innovazione. Se da un lato, infatti, i campi vengono preservati e protetti dalle coltivazioni intensive, dall’altro la mission è quella di tutelare la salute e il benessere dei consumatori.

Attraverso metodi di coltivazione a lotta integrata, uso di fitofarmaci solo ove e quando necessario, preservazione di ortaggi, alberi e cultivar – oltre che di tipologie di coltivazione – tipiche della zona, OP Ager Campanus punta a ridare una forma più umana a un’attività che resta ancora oggi fiore all’occhiello della Campania.

Al contempo, OP Ager Campanus abbraccia l’innovazione, adoperandosi con tecniche e parametri all’avanguardia lungo tutta la catena produttiva, sempre trasparente per buyers e clienti che hanno la possibilità di tracciare ogni step della filiera nella massima sicurezza e con il minimo sforzo.



Qualità certificata e filiera trasparente

Il Coming innovation aziendale di OP Ager Campanus si avvale del supporto di software, web service e tecnologie di agricoltura di precisione per garantire non solo tracciabilità e trasparenza delle proprie produzioni, lavorazioni e vendite, ma anche, di pari passo, standard di sicurezza e qualità su temi fondamentali come ambiente e sicurezza adeguati a quanto previsto dal mercato agroalimentare per la vendita al pubblico. Il tutto certificato da enti del calibro di GLOBALG.A.P., GRASP, IFS – Intenational Food Standard, ISO 22000 – Sicurezza Alimentare, BRC – Global Standard for Food Safety.

Filiera al servizio di prodotti e consumatori

Oltre alla produzione, OP Ager Campanus si occupa anche di lavorare e trasformare i prodotti, così da garantire qualità e controllo completo della filiera. Una filiera che si avvale di una linea di calibratura e lavorazione del fresco di ultima tecnologia, che permette di smistare e verificare al meglio ogni prodotto. L’integrità di frutta e verdura è garantita dall’impiego di celle frigo dotate di impianti di refrigerazione collegati a un sistema di telecontrollo e telegestione computerizzato, oltre a impianti di umidificazione e ossigeno ionizzato con tecnologia ozonosanificazione. Che si tratti di una delle infinite tipologie di mele o di pesche, dalla melannurca alla nettarina, oppure di ciliegie, kiwi, susine, albicocche, nocciole, cime di rapa o pomodori, ogni prodotto è gestito lunga una linea di confezionamento che garantisce la sicurezza in tutti i formati: dalle vaschette ai sacchetti, passando per i cartoni di ogni peso e forma.



Per entrare in contatto con OP Ager Campanus è possibile visitare il sito internet www.opagercampanus.it, oppure telefonare al numero 388 78 09 733. Per collaborazioni, sul sito è presente anche un apposito form.