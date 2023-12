Agricoltura, la sostenibilità e il futuro passano da innovazione e tecnologia

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con OP AGER CAMPANUS

Da sempre settore cardine della società, l’agricoltura sta vivendo uno straordinario periodo di evoluzione e aggiornamento. Un periodo che ha nella tecnologia e nell’innovazione alleati sempre più fondamentali, che portano vantaggi tangibili, per una produttività migliorata e maggiormente sostenibile.

Innovazione e sostenibilità

Ad abbracciare, fare proprio e segnare in un certo senso la strada verso questo cambiamento c’è senza dubbio l’attività condotta da Ager Campanus, organizzazione di produttori nata nel 2017, ma che può contare sulla storia e l’esperienza di due generazioni di coltivatori e che punta a produrre, lavorare e commercializzare solo il meglio della biodiversità della Campania.

Innovazione e sostenibilità sono i valori cardine dell’O.P. che ha tra gli obiettivi anche quello di comunicare al consumatore l’importanza della giusta alimentazione e tutelare l’ambiente e la salute delle persone. Un traguardo tanto fondamentale quanto ambizioso, che non può prescindere da una programmazione oculata della produzione e dalla rimodulazione delle politiche di qualità e di assortimento.

Organizzazione dinamica e giovane, ma sorretta da solide radici, Ager Campanus nasce dalla collaborazione di 40 storici produttori del nord della Campania che operano su una superficie produttiva di oltre 500 ettari per garantire – con alta qualità e costanza – forniture di un’ampia gamma di prodotti che, tra il kiwi, la pesca, la susina, la fragola e la cima di rapa ha nella Melannurca Campana IGP eccellenza tra le eccellenze.

Premiata l’eccellenza della Melannurca

La Melannurca Campana è stata anche protagonista dell’incontro presso “Agricoltori alla Camera dei Deputati” che lo scorso 18 dicembre 2023 ha visto Ager Campanus vedere riconosciuta e premiata la propria eccellenza e qualità nel corso dell’incontro promosso dalla vicepresidente della commissione agricoltura Maria Chiara Gadda, che ha visto la partecipazione del ministro dell’agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, e dell’onorevole Cristina Almici e dell’onorevole, nonché presidente della commissione agricoltura, Mirco Carloni.

Un premio che è stimolo ulteriore per portare l’O.P. a creare una vera e propria community del food in grado di connettere il consumatore e il produttore per una maggiore trasparenza e consapevolezza della realtà agricola e dei suoi straordinari prodotti.

Un impegno che si concretizza in una tracciabilità totale, resa possibile da AgerLink, rivoluzionaria piattaforma informatica basata su blockchain che permette di usufruire di tutti i vantaggi offerti dalla nuova tipologia di etichetta digitale inviolabile e di sfruttare al meglio software, sensori e droni di ultima generazione.

Il futuro passa da AgerLink

AgerLink è un ecosistema tecnologico avanzato che integra satelliti, IoT e tecnologia blockchain per garantire trasparenza e tracciabilità in tutto il processo agricolo di frutta e verdura, permettendo di valutare in tempo reale lo stato di salute delle culture, la qualità del suolo e le risorse idriche

Proposte innovative sviluppate in collaborazione con la software house Fenix Software Labs e che, al contempo, portano Ager Campanus a riscoprirsi pienamente flessibile, grazie alle modernissime linee di lavorazione che permettono di rispondere a qualunque necessità in ambito packaging, dalla padella in cartone al pet, dall’Ifco al sacchetto.

Ager Campanus è realtà certificata GLOBALG.A.P., GRASP, IFS, ISO 2200 e BRC.