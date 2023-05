Energia: il risparmio e la salvaguardia dell’ambiente iniziano dal privato

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con NEW IMPIANTISTICA S.R.L.

Tra gli argomenti oggetto di confronto all’ordine del giorno nei dibattiti televisivi, nel mondo del lavoro ma anche nella semplice quotidianità troviamo, su un potenziale podio, sicuramente il tema dell’energia e della sostenibilità.

Un trend su cui molte aziende fondano ormai la propria mission ma che, sempre di più, sta coinvolgendo anche le singole persone che, giorno per giorno, si documentano e cercano di individuare le azioni da poter mettere in atto per salvaguardare il pianeta Terra e, allo stesso tempo, anche il proprio portafoglio.

Ma dove è possibile davvero intervenire per trovare beneficio nelle bollette e, allo stesso tempo, non gravare sull’ambiente? Sicuramente agendo sugli impianti delle proprie case e, magari, ricorrendo all’utilizzo di energie rinnovabili. Abbiamo chiesto a Michele Lombardi, titolare di New Impiantistica srl, azienda leader nell’installazione di impianti elettrici e fotovoltaici, di raccontarci la sua esperienza.

Quali sono i servizi maggiormente richiesti dalla clientela e i motivi alla base delle richieste?

“La nostra esperienza quotidiana ci conferma che i servizi maggiormente richiesti dalla nostra clientela sono quelli legati alla realizzazione di impianti fotovoltaici davvero resistenti. Parliamo di un settore sempre più attivo e talvolta sottovalutato. Ciò è dovuto alla crescente sensibilità verso la sostenibilità ambientale e la riduzione dei costi energetici, ma anche alla necessità di garantire comfort e sicurezza all'interno degli edifici. Inoltre, il settore dell'automazione è in continua crescita grazie all'introduzione di nuove tecnologie e alla domanda di soluzioni più efficienti e automatizzate. Abbiamo un motto a mio avviso importante: "New Impiantistica, rispondiamo al domani". In esso si racchiude il nostro impegno: chiarire cosa possiamo fare per migliorare la qualità della vita dei nostri clienti, favorendo loro un futuro più sostenibile grazie ai benefici ottenibili dal settore elettrico e fotovoltaico. Un futuro non solo limitato all'incremento delle nostre ambizioni professionali, ma che sia capace di coniugare la crescita aziendale con la volontà di offrire soluzioni personalizzate e innovative a chi ne beneficia, donando una serenità esaustiva, in modo da soddisfare realmente i clienti interessati, attraverso un'attenzione costante alla formazione e alle proposte con soluzioni innovative.”



Come nasce New Impiantistica srl e quali sono i suoi tratti distintivi?

“La New Impiantistica srl nasce dalla fusione di due aziende, l'Impiantistica Lombardi e la New Illumination, che condividevano la passione per l'innovazione tecnico-scientifica e l'installazione di impianti elettrici e fotovoltaici di alta qualità. Il nostro tratto distintivo è sempre stato quello di essere un'azienda in continua evoluzione, sempre attenta alle nuove tecnologie e ai bisogni della clientela. Ogni giorno proviamo a distinguerci nel mercato per la professionalità e la serietà con cui operiamo, offrendo soluzioni su misura e personalizzate per ogni esigenza. Il feedback raccolto negli anni dalla clientela ha sostenuto con vigore questo nostro impegno, i risultati ci confortano con l'idea di essere riusciti a trasmettere fiducia e competenza. È di sicuro questo il risvolto più importante.”



Qual è la sua esperienza in merito all’ecobonus del 110%?

“La nostra esperienza in merito all'ecobonus del 110% è stata sicuramente positiva e abbiamo realizzato oltre 25 cantieri. Grazie a questo incentivo fiscale, i cittadini potevano ottenere un rimborso del 110% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, inoltre era possibile farsi applicare dall’impresa lo sconto in fattura non gravando con nessuna spesa a carico del cliente.

Attualmente il meccanismo è attivo solo per i condomini e per altre tipologie di immobili, ed è stato portato da 110% al 90%.

Sono dell’idea che se avessimo continuato su questa strada aperta a tutti, strutturando dall’inizio il bonus in modo differente, si sarebbero potuti efficientare molti più edifici e soprattutto con un’azione più duratura nel tempo.”



Quali sono le nuove frontiere sul mercato?

“Le nuove frontiere del mercato riguardano principalmente l'introduzione di tecnologie sempre più avanzate e la crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale. La nostra azienda si sta muovendo in questa direzione, cercando di proporre soluzioni innovative per gli acquirenti, grazie a un costante investimento nella formazione del personale e nell’incremento di attrezzature all'avanguardia. Interveniamo con sopralluoghi nei territori interessati avendone cura e calcolando indicatori e variabili che la struttura offre. Un buon servizio svolto è un investimento che ci garantisce nel tempo una costante fidelizzazione con privati e aziende.

L'obiettivo è quello di offrire soluzioni sempre più integrate e intelligenti per la gestione dell'energia elettrica e del comfort abitativo, grazie all'utilizzo di sensori, controllori e software avanzati. Per me, inoltre, è molto importante evidenziare un aspetto che abbiamo già messo in campo da qualche tempo: divulgare una cultura della trasparenza, capace di informare gli utenti sia sui servizi che sui benefici, economici e ambientali, che il nostro lavoro può apportare nelle vite di chi si affida a queste prestazioni. Di recente infatti, ci ha fatto molto piacere notare il seguito che questa attività riscontra sui nostri canali social, un esperimento che dimostra un tentativo riuscito di sensibilizzare gli utenti su un tema ancora troppo poco conosciuto.

In fondo proviamo a trasmettere impegno e passione, la stessa che ci ha consentito, che consente e che ci consentirà ancora di raggiungere tanti obiettivi importanti.”



Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.newimpiantistica.it