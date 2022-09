L’ingegneria e l’architettura made in Italy sul tetto del mondo

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con OFFTEC SRL

È di Benevento la società che ha portato l’Italia sul tetto del mondo dell’ingegneria e dell’architettura, grazie alla conquista del premio International Architecture Award 2022, promosso dal Chicago Athenaeum - Museum of Architecture and Design e dal Centro Europeo per l'Architettura, l'Arte, il Design e gli Studi Urbani. Si tratta della Offtec, una realtà giovane e dinamica, che dal 2015 è in continua crescita sia a livello nazionale che internazionale.

La società ha ricevuto il riconoscimento per il progetto della nuova sede del Gruppo Vergero, a Venaria Reale (To): ed è proprio grazie a questo che la Offtec è entrata a far parte della rosa dei 150 studi premiati in questa edizione, nella categoria Corporate Office Buildings. Il premio, promosso dal prestigioso Chicago Athenaeum, assegna ogni anno i riconoscimenti ai migliori progetti di architettura e pianificazione urbana realizzati in qualsiasi parte del mondo.

Quest’anno erano in lizza ben 450 studi, tra i quali sono stati selezionati 150 progetti di pianificazione urbana provenienti da 48 Paesi diversi. La cerimonia di premiazione dall’International Architecture Awards 2022 si svolgerà venerdì 9 settembre 2022 ai piedi dell’Acropoli di Atene, in Grecia.

“Ricevere questo premio gratifica il nostro percorso e aggiunge conferme rispetto alla direzione che abbiamo intrapreso”, ha commentato Flavian Basile, fondatore e socio di Offtec. “Si tratta di un riconoscimento non solo personale, ma per l’intera organizzazione. – aggiunge l’architetto beneventano, classe 1985 - Un team giovane e ambizioso che crea posti di lavoro e prova a valorizzare il territorio e le sue professionalità migliori”.

La storia e i successi di Offtec

Offtec opera nel settore dell'ingegneria civile e dell'architettura. È una società nata nel 2015 da un’idea dell’architetto Flavian Basile, e in pochissimo tempo è diventata una realtà solida e in costante crescita, attiva nel settore dei servizi di progettazione di ingegneria integrata, a livello nazionale e internazionale. Una realtà dove si fondono spirito di aggregazione, innovazione e talento, messi poi al servizio dei progetti di successo che Offtec segue.

Attualmente, tra le opere più importanti a cui Offtec sta lavorando, ci sono la costruzione di due linee metropolitane a Catania, la messa in sicurezza della SS 131 Carlo Felice in Sardegna, le opere di ammodernamento sulla Palermo – Catania, e il risanamento delle principali infrastrutture viarie in regione Campania. Infine importanti opere di costruzione civili come la realizzazione del Polo Universitario di Bologna per conto di Alma Mater Studiorum e il restyling di strutture sanitarie in Sardegna, Calabria e Campania. Senza tralasciare la progettazione di due importanti opere di edilizia come l’Ospedale Giovanni Paolo II a Malta e una struttura Alberghiera di lusso sempre nella piccola isola del Mar Mediterraneo.









I numeri che raccontano Offtec parlano da soli e negli ultimi anni questa giovane e dinamica società ha aumentato il valore delle acquisizioni raggiungendo, tra il 2019 e il 2021, un miliardo di euro in lavori come portfolio, progettazioni e consulenze che interessano le più importanti opere di rinnovamento del parco infrastrutturale italiano. Tutto è partito dalla prima sede in Campania: “La nostra sede centrale di Benevento – sottolinea Flavian Basile – continua ad essere il cuore pulsante dell’intera organizzazione: il Sannio è il nostro laboratorio principale dove i giovani del territorio arrivano e si formano, cimentandosi in progetti in tutto il mondo”.

Oltre alla strategica piazza di Milano la società è presente anche a Catania, dove attualmente sono impegnati nella progettazione di due linee metropolitane(oltre 600 milioni di euro il valore dell’opera) il water front di Messina, l’asse stradale Catania - Gela, “ma prevediamo anche un ampliamento in altre città, in particolare Roma – aggiunge il fondatore della società - che può rappresentare insieme a Benevento, Milano e Catania un ulteriore asset strategico per consolidare la nostra posizione sia nel settore dell’Ingegneria che dell’architettura”.

Chi è Flavian Basile

Flavian Basile si è laureato in Architettura a Roma nel 2011, e ha iniziato a lavorare fin da subito diventando in pochi anni prima direttore tecnico e poi presidente del Consorzio Medil ScpA (principale player nazionale nella costruzioni di grandi opere, oltre 70 milioni fatturato 2021). A fine 2015 fonda la Offtec, una realtà emergente nel panorama delle attività progettuali italiane nel campo dell’architettura dell’ingegneria.

Dal 2016, inoltre, è anche presidente dei giovani Imprenditori del gruppo Ance - Associazione nazionale costruttori edili di Benevento. Si definisce un imprenditore di seconda generazione, “ma prima di tutto un visionario perché – spiega - noi giovani abbiamo l’obbligo morale di essere sognatori, nonostante le difficoltà legate al momento”.

Il suo core business è attualmente rivolto alla realizzazione di grandi opere strategiche infrastrutturali, sia in Italia sia all’estero, con un portfolio lavori pari a 1,4 miliardi di euro, diversificato sia nelle costruzioni e manutenzione di grandi infrastrutture di collegamento, sia nella realizzazione di grandi edifici civili.

“La cosa che ci differenzia dagli altri player - sottolinea - è aver diversificato il business dell’azienda in due rami principali: la costruzione e la progettazione di grandi opere, mercato quest’ultimo che rappresenta la mia passione essendo io un architetto, un progettista; abbiamo quindi realizzato un modello aziendale più europeo, dinamico e diversificato in più asset strategici per il gruppo”.

Ad Atene sarà proprio Basile a ritirare l’International Architecture AWARDS 2022, al fianco dei più affermati architetti al mondo, tra cui Zaha Hadid Architects, Kohn Pedersen Fox, J.Mayer H. und partner, Aecon, Carlo Ratti e Mario Cucinella. Un premio, e una presenza a questo evento, che portano Offtec e il suo presidente nell’Olimpo dell’architettura mondiale, oltre a essere un riconoscimento che porta un vanto anche all’Italia intera.

