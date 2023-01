La tradizione casearia campana tra qualità, materie prime e semplicità

La qualità dei prodotti caseari campani è il frutto della combinazione perfetta tra lavorazione e tradizione. Se da un lato si scava nel passato alla ricerca delle tecniche e dei passaggi che si eseguivano una volta, dall’altro lato si punta tutto sulle materie prime. Ognuna di queste ha delle caratteristiche particolari e una propria trasformazione, unica nel suo genere: al Caseificio La Stella Bianca ne sono perfettamente a conoscenza e, vista la folta concorrenza a livello regionale, sanno che la chiave per distinguersi è solo una e si chiama “cura del dettaglio”.



Parole d’ordine: tradizione, genuinità e qualità

Nel panorama delle fattorie campane il caseificio La Stella Bianca spicca per l’importanza che dà alla genuinità dei propri prodotti. Il lavoro comincia dalle stalle, dalle bufale che vengono curate sempre e solamente da mani esperte. Si parte dal pascolo fino ad arrivare alla mungitura, momento in cui il latte viene raccolto per essere successivamente lavorato con caglio e sale. Ma prima di essere servito a tavola, il formaggio deve necessariamente stagionare secondo i tempi e le tecniche della tradizione casertana artigianale. Quando il lavoro sembra finito, in realtà è appena a metà strada: dopo la lavorazione casearia, infatti, il prodotto viene sottoposto a una serie di controlli che ne attestano la qualità. Per Cesare Schiavone, fondatore e dell’azienda, e Francesco, suo figlio che ora è figura di riferimento della fattoria e del caseificio, è di vitale importanza offrire ai consumatori chiarezza oltre che sapore. Gli esami condotti sui latticini sono sempre verificati dalla Regione Campania e dagli enti ad essa collegati. Inoltre, ogni cliente può verificarne l’attendibilità inquadrando il QR Code o visitando il sito internet convenzionato www.qrcodecampania.it. Grande attenzione, dunque, viene riservata alla sicurezza all’interno della fattoria, durante tutta la filiera produttiva: dall’alimentazione e al benessere del bestiame, per cui puntualmente lo staff partecipa a corsi di formazione per alti standard e qualità di prodotto, fino ai processi di fermentazione e lavorazione, per evitare qualsiasi tipo di malattia proveniente da agenti esterni.

Per il Caseificio La Stella Bianca la ricerca della qualità sembra non avere mai fine. Al vasto assortimento di prodotti realizzati con latte di bufala, la fattoria decide di aggiungerne altri esclusivi e con un tocco in più come, ad esempio, il caciocavallo e il fior di latte realizzati con il latte di pezzata rossa italiana, una delle migliori razze bovine per la produzione di latte e carne.



Un’offerta a 360° premiata a livello nazionale (e non solo)

Al vasto mondo dei caciocavalli, ricotta e fior di latte, si aggiunge anche quello dei dessert e dello yogurt, rigorosamente con latte della nostra fattoria. Nella decima edizione del prestigioso Concorso Nazionale Yogurt, La Stella Bianca è riuscita a portarsi a casa la medaglia d’argento: un riconoscimento importante che dimostra ancora una volta l’attenzione che l’azienda rivolge alla cura del dettaglio e alla qualità dei propri prodotti. Per raggiungere questo traguardo, il caseificio campano ha dovuto svolgere un lungo lavoro di sperimentazione del prodotto, a partire dalla sua lavorazione di base fino ad arrivare alle composte di frutta biologica che arricchiscono e insaporiscono ancora di più gli yogurt della realtà casearia. La medaglia d’argento per lo yogurt più buono d’Italia rappresenta solo uno dei tanti trionfi del Caseificio La Stella Bianca. Il tutto ha inizio infatti nel 2017 con il Premio Impresa rilasciato dalla Confesercenti per poi arrivare, due anni dopo, all’affiliazione con il brand “Supermercati Piccolo”. Grazie al feedback positivo dei clienti, l’azienda è riuscita a raggiungere anche altri punti vendita e a portare avanti la propria estensione sul territorio nazionale e internazionale, con l’apertura di un nuovo punto vendita addirittura Vienna.





Le sedi de La Stella Bianca in Italia sono tre: a Casal Di Principe (CE) in Via Bari 99 telefono 081/8923673; a Monte Di Procida (NA) in C.so Garibaldi 41; a Bacoli (NA) in Via Cuma 182 telefono 081/3777116.

Per ulteriori informazioni relative ad aperture, prodotti o adesione a iniziative è possibile contattare l’azienda via mail info@caseificiolastellabianca.com e telefono/ whatsapp 081/8923673, oppure visitare il sito www.caseificiolastellabianca.com e i canali social Facebook (@CaseificioLaStellaBianca) e Instagram(@lastellabianca_caseificio)