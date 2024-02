Luce e gas: trasparenza e prossimità cancellano l’ansia dell’utente

Essere un’azienda local in un mercato nazionale, o addirittura globale, presenta più di un vantaggio. Soprattutto se chi è local ha la capacità di aprirsi al mondo e, attraverso idee innovative, di trasformare la sua presenza sul territorio e vicinanza all’utente in valore aggiunto.

Il boom del fatturato di Cava Energia

Se, poi, le idee sono partorite da un team giovane che il mondo l’ha studiato e analizzato, prima di calarlo nella propria realtà local, allora il risultato è davvero importante. Parliamo di realtà come Cava Energia, il primo e unico fornitore di luce e gas nel Comune di Cava de’ Tirreni, che ha reso la prossimità alle realtà della cittadina metelliana il segreto di una crescita entusiasmante.

Secondo la classifica “Leader della Crescita” redatta da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista, infatti, Cava Energia rientra delle 500 aziende italiane con maggiore crescita di fatturato: per la precisione si trova al 105° posto, con un tasso del 71,03% tra il 2019 e il 2022. Un dato impressionante per un’azienda nata nel 2016 e attiva solo dal 2018 come fornitore diretto nel mercato libero sul territorio di Cava de’ Tirreni e della Costiera Amalfitana.

Cava Energia: la filosofia della vicinanza all’utente

Alla base del successo di Cava Energia c’è la filosofia del suo fondatore, Vincenzo Adinolfi, secondo cui, per essere competitiva rispetto ai grandi fornitori di energia l’azienda avrebbe dovuto presentarsi con un approccio differente e innovativo, che fosse immediato e vicino alle esigenze degli utenti e delle imprese sul territorio.

Un approccio che si manifesta con evidenza in Super Ivan, l’alter ego di Ivan Adinolfi, fratello di Vincenzo, un supereroe sempre pronto ad aiutare i clienti nella risoluzione dei problemi legati alle forniture di luce e gas, spiegando in maniera chiara, efficace e immediata ogni concetto e ascoltando con attenzione qualsivoglia esigenza.

Forniture in trasparenza: l’elaborazione mensile della bolletta

Il concetto alla base di Cava Energia è la trasparenza: è raro, infatti, riuscire a leggere una bolletta e comprendere perché si debba pagare una determinata cifra. Anzi, spesso, diventa una vera e propria impresa per la maggior parte dei consumatori. Per questo motivo, Cava Energia ha pensato di semplificare l’elaborazione della fatturazione dei consumi di luce e gas rendendola più trasparente e mensile, introducendo anche il calcolo della spesa di energia su base settimanale. In questo modo non si è costretti ad aspettare la bolletta allo scadere dei 30 giorni, ma si può scoprire la spesa settimana per settimana, avendo così la possibilità di intervenire in tempo utile per risolvere eventuali anomalie, contenersi sui consumi e, in ogni caso, arrivare a fine mese senza sorprese.

Non solo: sul sito ufficiale dell’azienda www.cavaenergia.it è possibile consultare il Glossario Elettrico e il Glossario Gas, due veri e propri “vocabolari” che definiscono con semplicità ogni singola voce presente in bolletta, permettendo ai consumatori di raggiungere una piena consapevolezza dei servizi di cui stanno usufruendo e del loro costo. E, ovviamente, un’azienda giovane e innovativa non può completare il suo impegno per la trasparenza senza un App: scaricabile da App Store e Google Play, l’applicazione ufficiale Cava Energia consente di monitorare servizi, spese e consumi in modo semplice e immediato.

Prossimità all’utenza: il van “mmiez’ a via”

Insieme alla trasparenza, l’altra arma vincente di Cava Energia è la prossimità al territorio. Ma come riuscire a essere davvero vicino agli utenti? Semplice, mettendo su strada un vero e proprio ufficio mobile, il van “mmiez’ a via”, dove accogliere i clienti, ascoltare faccia a faccia i loro problemi e i loro bisogni – sia che riguardino questioni di ordine tecnico, sia di ambito amministrativo – per trovare insieme una soluzione. Un’idea innovativa, che colma la tradizionale distanza tra i fornitori di luce e gas e il cittadino, alzando il livello di qualità del servizio offerto.

Innovazione e stimolo all’economia: il Metellio

Cava Energia persegue, infine, un terzo valore, quello della convenienza, legata a soluzioni di marketing innovative. L’esempio migliore di questa strategia è il Metellio, una valuta alternativa ideata dall’inventiva di Adinolfi e la sua squadra, immaginando che a questo nome corrispondesse un’ipotetica moneta d’argento con l’effige dell’omonimo sovrano utilizzata nel territorio cavese secoli e secoli addietro. Favole a parte, oggi il Metellio è, di fatto, una moneta complementare, utilizzata in abbinamento all’euro, al fine di aumentare il potere di acquisto del consumatore e di dare stimolo all’economia locale, spingendo i cittadini ad acquistare dalle imprese presenti sul territorio.

Ogni Metellio vale 1 euro e più sono alti i consumi di luce e gas, più se ne guadagnano: i Metelli accumulati possono dunque essere spesi in una delle attività commerciali convenzionate con Cava Energia e che accettano pagamenti con questa moneta. Si tratta, di fatto, di un servizio di cash back attraverso il quale Cava Energia supporta i cittadini e incentiva l’economia locale.

Per ulteriori informazioni su Cava Energia è possibile visitare la sede principale in via Tommaso Cuomo 39, a Cava de’ Tirreni (SA) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 13 alle 16; oppure telefonare al 320 0169808, scrivere una e-mail all’indirizzo info@cavaenergia.it o compilare il form presente alla pagina Contatti sul sito ufficiale www.cavaenergia.it