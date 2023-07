Sostenibilità e risparmio: tutti i vantaggi dei device ricondizionati

Secondo i dati di IDC, nel 2022, la vendita di smartphone ricondizionati ha raggiunto i 422 milioni di apparati a livello globale, quasi 42 milioni in più del 2021, mentre in Italia, nel corso dello stesso anno, si registra una vendita dei medesimi articoli pari ai 552mila pezzi, quasi 61mila in più del 2021, con una crescita di circa il 400% dal 2013. Inoltre, sempre nel 2022, a livello mondiale, IDC stima che siano stati spediti oltre 282 milioni di dispositivi, l’11,5% in più del 2021, e il trend dovrebbe continuare, con una previsione di 413,3 milioni di unità spediti nel 2026. Sembrano, dunque, essere in molti ad apprezzare i prodotti rigenerati, e l’interesse verte, in particolare, nei confronti della second life by Apple. Un’esigenza che può trasformarsi in opportunità, tanto per il consumatore che per il pianeta. In che modo? Cavalcando l’onda del cambiamento, esplorando nuove potenzialità, facendo attivamente la differenza sul mercato.

È così che nasce ReStore un’iniziativa di R-Store, che punta a sviluppare nei prossimi anni il primo network europeo di negozi di device ricondizionati premium: al fianco di Apple da ormai 15 anni, R-Store ha acquisito tutte le certificazioni di vendita e di assistenza, una garanzia in più per il cliente, che può fare affidamento sulla forte esperienza del gruppo, ed effettuare l’acquisto con la consapevolezza di ricevere una consulenza professionale e personale. La peculiarità dei ricondizionati ReStore, è l’uso esclusivo di componenti originali, il tramite d’eccellenza per avere un prodotto paragonabile al nuovo, con garanzia certificata e il plus di fare del bene al pianeta. Una scelta eco a 360°: economica ed ecologica, per una convenienza 100% green. Dal primo store aperto in via Nisco, l’azienda – parte del gruppo R-Store SpA – ha deciso di investire in un nuovissimo format, seguendo il tracciato di nuovi valori, quali la sostenibilità e l’innovazione, sostenendo un nuovo tipo di incontro con il settore dei Premium Device, e raccogliendo sempre nuove sfide e stimoli accattivanti. Oggi R-Store è una realtà consolidata, con 34 negozi sul territorio nazionale tra Campania, Basilicata, Lazio, Lombardia, Emilia Romagna, Molise, Calabria, Sicilia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Una tecnologia amica della natura e del portafoglio

Con un organico di oltre 350 persone e un fatturato di 200 milioni nel 2022, R-Store è un’azienda leader in costante crescita, pronta a investire anche verso segmenti emergenti del mercato, come la cybersecurity e la recycling techology. Da sempre partner di Apple, nel corso dei suoi 15 anni di attività R-Store ha creato servizi e business unit pensate appositamente per le esigenze del mercato dell’innovazione tecnologica in ambito consumer, business ed education, ottenendo tutte le qualifiche necessarie. Con il nuovo progetto ReStore, recuperare grandi quantità di smartphone, tablet e computer, rigenerandoli e rimettendoli nel mercato, non è solo una scelta professionale ma anche di vita quotidiana, grazie a un background composto da cultura digitale, imprenditoriale, finanziaria e ambientale, per incentivare un approccio basato sui principi dell’economia circolare. Ma a chi si rivolge ReStore? A chiunque voglia acquistare dispositivi Apple a prezzi imbattibili, a chi ha bisogno di un secondo computer, ai cosiddetti “Switchers”, ovvero coloro che vogliono passare ad un device Apple da altri device, e infine i clienti che si avvicinano per la prima volta al mondo dei device Apple.

Non solo certificazioni, ma anche tanta umanità: infatti il personale è altamente qualificato e aggiornato, sempre disponibile e presente, per offrire ai clienti un servizio sicuro, completo, garantito. Inoltre, in linea con la vision all’avanguardia del network, sono previste soluzioni ad hoc anche per le aziende, oltre alla garanzia certificata R-Store | Centro di Assistenza Autorizzato Apple, un’attestazione importantissima e distintiva che fa di R-Store il riferimento certo e assodato per i servizi esclusivi di post vendita, risoluzione degli inconvenienti, potenziamento dell’esperienza d’uso delle soluzioni acquistate.

Per un futuro verde

Settore interessante e in espansione è quello relativo al Business, poiché professionisti e imprese dimostrano di avere la necessità di offrire ai propri collaboratori device Apple come strumenti di lavoro. Anche in questo caso, il mondo dei ricondizionati R-Store apre un ventaglio di possibilità vantaggiose e comode, offrendo prodotti eccellenti, certificati, convenienti e a basso impatto ambientale, secondo una filosofia ormai sempre più diffusa e condivisa. Inquinare meno per stare meglio, vivere meglio e lavorare meglio, per un futuro declinato nelle sfumature del verde e non del grigio. Un insegnamento introdotto in maniera sempre più massiccia dalle nuove generazioni, che ormai ha preso piede e si è diramato in tutti gli ambiti e i segmenti professionali.

“L’attenzione all’ambiente è un tema a me sensibile” commenta Giancarlo Fimiani, Ceo & Founder di R-Store Spa. “Da questa sensibilità e dalla profonda conoscenza del mercato dei Device Apple è nata quest’iniziativa. ReStore ha l’ambizione di diventare il primo network europeo di negozi di device ricondizionati premium, che offra soluzioni eco a 360°: dispositivi con componenti originali, garanzia certificata e il vantaggio di fare del bene al pianeta. Siamo sicuri che questo progetto possa contribuire a fare la differenza cavalcando l'onda del cambiamento e creando un futuro verde per tutti”

Le prospettive in casa ReStore sono ad ampio spettro e ambiziose: i ricondizionati premium Apple saranno in vendita presso una rete crescente di negozi, con un piano che ne prevede l’apertura nelle principali città italiane, oltre che nei Centri Commerciali. La proposizione di Premium Device non è mai stata così etica e a portata di mano.

Per avere tutte le informazioni necessarie e scoprire la rete di negozi ReStore, è possibile visitare il sito internet ufficiale all’indirizzo www.restore.it.